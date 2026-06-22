知名纸尿片涉毒陷罗生门 市场监管总局牵头成立联合调查组

牵动亿万内地家长神经的纸尿裤（香港又称纸尿片）「甲酰胺」风波陷入罗生门，三涉事品牌出示检测报告自证清白，爆料官媒记者硬气质疑送检流程，双方举证拉锯不断。对此，国家市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局今日（22日）宣布成立联合调查组核查有关问题，并依法依规处理，有关情况将及时公布。

6月18日，官方新华社旗下《经济参考报》刊发调查报道《专业检测机构检出有毒物质 多款纸尿裤被指侵害婴幼儿健康》。报道称，美国金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies）、国产知名品牌「Babycare」和「碧芭宝贝」等多款纸尿裤检出毒性物质甲酰胺，令婴儿臀部反复出现红肿、破溃等症状。

报道还引用山东省公共卫生临床中心质谱研究与临床应用中心的一项研究指，在上百份儿科婴幼儿血液和尿液样本中检出甲酰胺，检出量足以造成人体损伤。该中心特聘主任于兆衍表示，甲酰胺是外源性物质，人体内不可能自然产生，只有可能是从婴幼儿长期接触的物品带来，长期微量摄入或损害肝肾和生殖系统。

报道发布后迅速冲上微博热搜，全网家长陷入安全恐慌。然而6月19日凌晨， 山东省公共卫生临床中心及于兆衍本人发布两份内部声明，均否认开展过报道中提及的相关检测工作，也否认接受过《经济参考报》记者的采访。同日，中国造纸学会卫生用品专业委员会发布声明，批评报道在检测依据、数据披露、因果论证等关键环节存在明显瑕疵。

舆论开始反转，质疑报道夸大事实。6月19日晚，《经济参考报》调查记者王文志发布音频证据，称此前已就报道内容与专家于兆衍充分沟通，其否认声明是在领导多次施压下被迫签署。

在记者反击后，事件陷入罗生门。6月21日，三大涉事品牌集中公布第三方检测结果，均「未检出」甲酰胺。Babycare还表示，针对个别自媒体发布的不实信息，已向公安机关报案。

6月21日晚，记者王文志再发文硬气回应，称涉事企业的「第三方检测合格报告」均为企业自行挑选送检样本，是「自导自演」；行业协会则发表「护短式」声明，在用「行业话语权」为涉事企业的潜在安全漏洞背书。他呼吁成立国家级调查组介入。