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内地5月青年失业率跌至15.6% 创11个月新低

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更新时间：15:38 2026-06-22 HKT
发布时间：15:38 2026-06-22 HKT

国家统计局今日（22日）公布的数据显示，5月全国城镇不包括在校生的16至24岁劳动力失业率15.6%，创去年6月以来最低水平，是11个月低位，较4月回落0.7个百分点。

5月份，25至29岁劳动力失业率同样回落至7.2%，回落0.2个百分点，是3个月以来最低。30至59岁劳动力失业率回落0.1个百分点至4.1%，创4个月最低。

有研究机构早前发布报告称，内地灵活就业人数今年预计将达到3.2亿人，成为就业市场的重要支柱。以今年底全国总就业人数7.25亿人计算，这意味著超过44%处于灵活就业状态。

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