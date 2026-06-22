国际禁毒日︱「解压快乐水」被揭添加依托咪酯　专家：可致永久脑损伤亡或死亡

正值第39个国际禁毒日，央视曝光多款标榜「助眠神器」或「解压快乐水」的产品，竟被不法分子添加依托咪酯、替来他明等麻醉药物，制成「上脑电子烟」等替代毒品，严重威胁青少年健康。专家警告，剂量稍大便可能导致永久性脑损伤，甚至死亡。

据警方提供的直播片段，一名年轻男子吸食含有依托咪酯的「上脑电子烟」后，神情恍惚、语无伦次，被传唤到禁毒大队检测，尿样呈阳性。当事人小李事后表示，起初好奇尝试，抽两三口便感到晕驼驼、轻飘飘，手震、口齿不清、流口水、走路不稳。

违法行为人小李。央视新闻

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滥用药物可致死 提高犯罪机会

依托咪酯本为手术麻醉处方药，近年被不法分子加入电子烟烟油或烟粉出售。云南省毒品实验室专家薛丹指出，此类药物起效极快，麻醉性极强，人体摄入后易出现意识模糊、全身无力、失忆等症状，极易引发性侵或人身伤害等恶性案件。严重时更会抑制呼吸、心率下降，甚至死亡。

警方检验药物。央视新闻

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《2025年中国毒情形势报告》显示，全年共查处滥用依托咪酯3.7万人次，占查获滥用总人次的26.3%，位居第二。受害者多为被动误食或饮品被下药，事前毫无防范意识。

随著依托咪酯于2023年被列入第二类精神药品目录，不法分子转而使用兽用麻醉剂替来他明作为替代。国家毒品实验室负责人徐鹏警告，替来他明少量接触即引起强烈幻觉、迷失感、手震，剂量稍大便会抑制呼吸，可能导致永久性脑损伤甚至死亡。

青少年易中计 需加强管制

青少年因社会阅历浅、好奇心强、防范意识薄弱，成为主要受害群体。不法分子常以「助眠神器」「解压快乐水」「小众零食」等名义诱惑青少年。

为加强管制，今年6月17日，国家禁毒办公室公布，将从2026年7月1日起，把二氟乙咪酯、替来他明等16种物质列入《非药用类麻醉药品和精神药品目录》。

云南省公安厅民警赵睿提醒市民，尤其青少年：在陌生场合，切勿触碰或食用不明饮品、药片或试剂。此类麻醉镇静物质伪装性强、起效快、危害不可逆，看似普通的助眠产品，实为摧毁身心的致命陷阱，务必时刻提高警惕。