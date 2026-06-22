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江西政协副主席尹建业落马被「双开」 被指搞权色、钱色交易

即时中国
更新时间：11:55 2026-06-22 HKT
发布时间：11:55 2026-06-22 HKT

央视新闻报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对江西省政协原党组成员、副主席尹建业严重违纪违法问题进行立案审查调查。去年十二月，官方公布，尹建业涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

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经查，尹建业丧失理想信念，背弃初心使命，搞政治攀附，造成恶劣影响，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规借用管理和服务对像车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游以及打高尔夫球活动安排，违规出入私人会所；不按规定报告个人有关事项，在组织谈话函询时不如实说明问题，违规为本人配偶、他人在岗位调动、职务提拔调整等方面谋取利益；廉洁底线失守，违规收受礼品、礼金，搞权色、钱色交易，与管理和服务对像赌博；违规干预和插手执法活动；贪欲膨胀，将公权力异化为谋取私利的工具，与私营企业主大搞权钱交易，利用职务便利为他人在项目承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

尹建业严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予尹建业开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其江西省第十五次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

尹建业，云南大理人，白族，1963年12月生，长期在云南工作，历任云南省审计厅厅长，大理白族自治州州委书记，云南省副省长。

2015年，他转任江西省副省长，江西省委常委、政法委书记等职，2022年任江西省政协副主席，至此番被查。

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