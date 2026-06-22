国内企业进军鱼子酱松露和牛高端食材市场

中国今年料成全球最大鹅肝生产国。其实不仅是鹅肝，在鱼子酱这一传统西方高端食材领域，中国生产商也开始抢占全球市场。去年底，彭博社在介绍中国产鱼子酱时提到，由于中国政府推动农产品向高附加值转型，像鹅肝、松露、和牛这样曾经与中国菜无关的食材，开始出现在越来越多人的桌上。

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报道称，中国的农业转型远不止于这些舌尖上的奢侈品。

夏季炎热干燥的甘肃正成为葡萄酒与橄榄油的新产地，黑龙江种植著亚洲最多的蔓越莓（小红莓），内蒙古与吉林的草原上数十间和牛养殖场正在涌现。

策纬咨询公司的农业分析师埃文．佩认为，中国政府一直在持续努力，支持农民寻找更高价值、面向高端市场的农产品。

甘肃成葡萄酒橄榄油新产地

阿里研究院2024年发布的一份报告显示，中国已出现逾百种新兴国产高端食饮品牌，它们的故事大同小异：从曾经昂贵的进口食材出发，企业通过技术升级、人工成本下降和物流优化扩大产量，逐步降低售价。