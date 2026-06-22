鹅肝︱中国今年料成全球最大生产国 具产能与高性价比 法协会担忧

兼具产能与价格优势，中国鹅肝产业近年崛起！外媒报道指，鹅肝炒饭、火锅涮生鹅肝片如今已成为中国民众常见吃法，华东一间中型鹅肝养殖场产能规模，可达法国普通厂商50倍，丰厚海外利润驱动企业试水外销，尤其在东南亚和中东等新兴鹅肝市场。业内人士预期，今明两年中国有望跃居全球第一大鹅肝生产国。法国鹅肝行业协会主席坦言，中国发展太快，令人担忧。

路透社报道介绍中国鹅肝行业的快速发展：过去10年，鹅肝在中国褪去高端珍馐的标签，变成平价亲民的常见食材。养殖户李凤山（音译）认为，内地鹅肝产量迅猛增长、生产成本大幅低于海外，叠加全球鹅肝消费需求提升，扩大出口是必然趋势。

中国今年料成全球最大鹅肝生产国。路透社

中国今年料成全球最大鹅肝生产国。路透社

中国今年料成全球最大鹅肝生产国。路透社

中国今年料成全球最大鹅肝生产国。路透社

中型养殖场去年生产300吨

李凤山在华东经营一间中型鹅肝养殖场，去年产出300吨鹅肝，今年计划增产至500吨。与之对比，法国普通生产商年均产量仅10吨。

「最终，我们的鹅肝农产品会出现在海外众多家庭的餐桌上，这是必然的。」李凤山介绍，企业已开始试探性进入海外市场，去年向杜拜发货了6000罐产品。

内地鹅肝消费场景不断丰富，除大众熟知的鹅肝炒饭、火锅涮鲜鹅肝片外，樱桃、玫瑰造型的冷冻鹅肝甜品搭配红酒和蓝莓酱，同样深受欢迎。国内餐厅一份鹅肝的价格在30至70元人民币之间，远低于法国餐厅15至40欧罗（约合117至311元人民币）的价格。

一些行业分析师和从业者预计，今年或明年，中国可能很快就会成为全球最大的鹅肝生产国。去年国内鹅肝产量可能已达到1.4万吨，相较2024年急升约30%，而10年前估计仅有2000吨。作为全球领先的鹅肝生产国，法国去年产量下降3%，为1.5万吨。「他们发展得这么快，令人担忧。」法国鹅肝行业组织主席法比安．舍瓦利耶说，「我们没想到他们会以这样的速度赶上来。」法国和中国合计占全球鹅肝产量80%以上，匈牙利和保加利亚也有相当规模产量。不过，据海关数据和分析师估计，去年中国鹅肝产品出口占比不到5%。

海外市场利润空间吸引

报道指出，中国海关对鹅肝出口实施严格规定。尽管如此，中国生产商渴望一试身手，因为他们知道，在满足诸多监管要求的前提下，海外市场将提供更具吸引力的利润空间。

中国行业分析师称，在一些海外市场，中国将成法国的强劲竞争对手，尤其在东南亚和中东等新兴鹅肝市场，中国鹅肝具有竞争力。舍瓦利耶也表示，一些中国生产商已开始出现在国际贸易博览会上，可能会在东南亚找到市场，「需要对他们打算推向市场的产品保持警惕。



《星岛》中国组