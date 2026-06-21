甲酰胺风波︱Babycare、碧芭宝贝及好奇 晒检测报告证未含「毒」

内媒《经济参考报》日前报道指在多个品牌的纸尿裤中验出具生殖毒性的化学物质「甲酰胺」。21日凌晨，被指产品含毒的「Babycare」、「碧芭宝贝」及「好奇」（Huggies）等，先后发声明，指经第三方权威机构检测，确定产品未含「甲酰胺」，部份品牌指，已就事件向公安报案，维护自身权益。



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Babycare在声明表示，委托权威第三方机构，包括以欧盟法规标准检测全部系列产品，并无验出「甲酰胺」，而原材料和生产设备亦无验出甲酰胺。

另一间被指控产品含「甲酰胺」的好奇，同日也先后发声明，指全系列产品经第三方机构检测，均不含「甲酰胺」。

碧芭宝贝则指，主力款产品全未被验出「甲酰胺」，其余批次会分批检测，结果会公示。

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「甲酰胺」可经皮肤吸收入血液，长期低剂量接触具致畸风险。由于婴幼儿器官发育尚未健全，代谢毒物能力较弱，若长期接触贴身含毒纸尿裤，可能导致生殖系统损伤及慢性肝肾损伤。

内地目前未有规管检测纸尿裤甲酰胺含量。