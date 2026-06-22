内地滴露广告︱「没被别的男人污染过」台词惹议 官方指原始本意被曲解：已下架视频

英国清洁护理品牌滴露近日在内地疑似发布一则广告，出现「我可以不是第一次，但我未来的老婆不行」「干干净净没被别的男人污染过」等表述，引发争议。



周一（22日），滴露官方就此事发布声明称，「该视频由第三方达人为滴露品牌创作，用剧情反转的叙事方式。视频发布之后网上陆续出现多个片段，拼接截取了原视频的部分内容，曲解原始视频表达本意。我们已责令下架了该视频。」

网民群批辱女物化女性

据《南方都市报》根据网友发布的视频，涉事广告视频发布在滴露微信官方视频号「滴露衣物消毒液」中。广告视频时长近5分钟，讲述了人在亲密关系中要有不卑不亢态度的故事。

视频以男主视角出发，男主人公发现对象有同居史后选择分手，并称「我说你怎么那么会呢，原来都是别人调教过的」、「真是不自爱，跟别人同居那么久」、「我可以不是第一次，但我未来的老婆可不行」、「还好我遇见现在这个她，干干净净没被别的男人污染过」、「好不容易找到一个纯的」、「第一次早晚是我的」等。

虽然影片尾段，女主角亦批评男主角的观念扭曲，不尊重女性，要与男主角断绝来往，用此回应消毒液产品，把污染源杀灭的功效。不过广告仍然引发极大争议。

有网民批评广告「辱女、物化女性」，「消毒液做广告就围绕产品本身，不要搞这种花里胡哨的噱头。」有消费者在社交平台表达对品牌方的抵制。