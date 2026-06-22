Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地滴露广告︱「没被别的男人污染过」台词惹议 官方指原始本意被曲解：已下架视频

即时中国
更新时间：15:29 2026-06-22 HKT
发布时间：15:29 2026-06-22 HKT

英国清洁护理品牌滴露近日在内地疑似发布一则广告，出现「我可以不是第一次，但我未来的老婆不行」「干干净净没被别的男人污染过」等表述，引发争议。

周一（22日），滴露官方就此事发布声明称，「该视频由第三方达人为滴露品牌创作，用剧情反转的叙事方式。视频发布之后网上陆续出现多个片段，拼接截取了原视频的部分内容，曲解原始视频表达本意。我们已责令下架了该视频。」

网民群批辱女物化女性

据《南方都市报》根据网友发布的视频，涉事广告视频发布在滴露微信官方视频号「滴露衣物消毒液」中。广告视频时长近5分钟，讲述了人在亲密关系中要有不卑不亢态度的故事。

视频以男主视角出发，男主人公发现对象有同居史后选择分手，并称「我说你怎么那么会呢，原来都是别人调教过的」、「真是不自爱，跟别人同居那么久」、「我可以不是第一次，但我未来的老婆可不行」、「还好我遇见现在这个她，干干净净没被别的男人污染过」、「好不容易找到一个纯的」、「第一次早晚是我的」等。

虽然影片尾段，女主角亦批评男主角的观念扭曲，不尊重女性，要与男主角断绝来往，用此回应消毒液产品，把污染源杀灭的功效。不过广告仍然引发极大争议。

有网民批评广告「辱女、物化女性」，「消毒液做广告就围绕产品本身，不要搞这种花里胡哨的噱头。」有消费者在社交平台表达对品牌方的抵制。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
6小时前
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
5小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
6小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
9小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
6小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
3小时前
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
22小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT