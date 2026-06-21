江苏公路车祸︱23只托运宠物葬火海 主人追究揭业界黑幕

本月13日，内地G15沈海高速连云港段发生一宗追尾起火事故，一辆托运车内的宠物全部死亡。事发后，多名宠物主人在社交平台发声，质疑托运方虚假宣传、层层转包、模糊权责、隐瞒实情等问题。事件引起网络热议。

商家曾承诺「一宠一座」

《潇湘晨报》报道，其中一名宠物主人苏州徐女士表示，自己的宠物猫「贝贝」就在事故中身亡。



苏女士忆述，「贝贝」没有出过远门，担心其坐飞机会有过激过反应。6月13日，她从淘宝联络托运商家。当天上午11时许，商家将猫运送至苏州姑苏区爱星宠物处，当晚，徐女士的猫被放在托运车辆的前座上。

事故发生后，宠物主人相互联络。徐女士指，估计车上有23只动物，有猫有狗。遇难宠物的主人集中在江浙沪附近，分别从不同渠道联络不同商家或公司托运。

她表示，不知道为甚么全部宠物会被安排在同一辆车上。商家事前承诺商务车专车，一猫一座。如果不是的话，自己是不可能让对方负责托运。后来主人才知道对方使用密封的依维柯（Iveco）的货车。

《潇湘晨报》曾向连云港高速交警大队查询，对方指，事发当晚已有交警赶赴事故现场处理，「我们都按程序处理了」，具体了解事故起因需等工作日联络相关负责人员。