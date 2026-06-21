神舟二十三号︱乘组太空站协同做实验 黎家盈等三人吃粽度端午︱有片
更新时间：13:55 2026-06-21 HKT
发布时间：13:55 2026-06-21 HKT
发布时间：13:55 2026-06-21 HKT
中国载人航天工程官方微博「载人航天小喇叭」今日公布3名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈上周在天宫空间站新一轮的工作及生活情况，当中更以吃粽子在太空庆祝端午节。
相关新闻：神舟二十三号︱黎家盈上太空3周最新画面 身体「发福」大解构︱有片
官方影片显示，神舟二十三号乘组上周按计划密切协同，开展各项空间科学实验与医疗救护在轨训练。其中在轨应急医学训练中，黎家盈协助队友穿戴救护器具，又进行了舱内温度测量等日常工作。随后，各人行各类运动锻炼以保持良好的身体状态 。
最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议 女方默默守候 相交逾10年有情有义
2026-06-20 14:30 HKT
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
2026-06-20 13:15 HKT