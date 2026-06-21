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神舟二十三号︱乘组太空站协同做实验 黎家盈等三人吃粽度端午︱有片

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更新时间：13:55 2026-06-21 HKT
发布时间：13:55 2026-06-21 HKT

中国载人航天工程官方微博「载人航天小喇叭」今日公布3名航天员朱杨柱、张志远、黎家盈上周在天宫空间站新一轮的工作及生活情况，当中更以吃粽子在太空庆祝端午节。

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黎家盈等乘组员继续在太空站进行各项实验。
黎家盈等乘组员继续在太空站进行各项实验。
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黎家盈等乘组员继续在太空站进行各项实验。
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黎家盈等乘组员继续在太空站进行各项实验。
黎家盈等乘组员继续在太空站进行各项实验。

官方影片显示，神舟二十三号乘组上周按计划密切协同，开展各项空间科学实验与医疗救护在轨训练。其中在轨应急医学训练中，黎家盈协助队友穿戴救护器具，又进行了舱内温度测量等日常工作。随后，各人行各类运动锻炼以保持良好的身体状态 。

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