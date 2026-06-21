罗湖口岸︱北上女客紧身背心有古惑 藏全新名表图闯关断正︱有片

罗湖海关又成功捣截走私旅客。近日关员在进境旅客内衣中查获4只全新手表。

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国家海关总署微博「海关发布」通报，海关关员在对进境旅客进行监管时，发现身穿紧身背心、宽松轻薄外套的女性旅客进入海关监管区未向海关申报。

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该旅客经过关员时，加快脚步，关员立即对其进行拦截检查。经进一步检查，海关关员在其内衣中发现4只用保鲜膜包裹、带有吊牌的手表。后经专业机构鉴定，手表均为全新货品，总价值约5.2万元人民币。