Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸︱北上女客紧身背心有古惑 藏全新名表图闯关断正︱有片

即时中国
更新时间：12:52 2026-06-21 HKT
发布时间：12:52 2026-06-21 HKT

罗湖海关又成功捣截走私旅客。近日关员在进境旅客内衣中查获4只全新手表。

相关新闻：罗湖口岸︱口罩女过关低头不看人 被查从内裤掏银砖丢弃图脱身︱有片

国家海关总署微博「海关发布」通报，海关关员在对进境旅客进行监管时，发现身穿紧身背心、宽松轻薄外套的女性旅客进入海关监管区未向海关申报。

相关新闻：罗湖口岸︱妇人拖箧南下过X光机 揭泥渍胶袋藏224枚汉宋古钱︱有片

该旅客经过关员时，加快脚步，关员立即对其进行拦截检查。经进一步检查，海关关员在其内衣中发现4只用保鲜膜包裹、带有吊牌的手表。后经专业机构鉴定，手表均为全新货品，总价值约5.2万元人民币。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
22小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
15小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
20小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
6小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
6小时前
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
2小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
2026-06-20 10:00 HKT
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
6小时前