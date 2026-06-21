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「渝见」老板娘开直播 21万人次观看

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更新时间：09:04 2026-06-21 HKT
发布时间：09:04 2026-06-21 HKT

商标诉讼风波后，河南南阳「渝见小面」老板娘上周三（17日）首次开直播，观看人次破21万。有网友质疑她利用关注度变现，老板娘回应指，开直播是因为有很多关心自己的人，所以分享一下店舖日常，直播全程无商品带货。

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老板娘毛女士首次通过店舖帐号尝试直播，时长约1小时，累计观看人次达21万，峰值线上约1500人。直播中，毛女士在后厨、前厅镜头前，展示门店备菜、煮面日常，并坦言最近多了不少从网上得知消息后，专程赶来捧场的新客人，开播只因太多人关心小店现状。

此前媒体报道，「渝见小面」夫妻餐饮店近日被全国连锁品牌「遇见小面」以商标侵权为由起诉，相关事件迅速登上热搜。毛女士在受访时哭诉，对方律师称撤诉需赔偿七八千元人民币，小店利薄无法承担。6月15日，「遇见小面」创始人宋奇就商标风波致歉。

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