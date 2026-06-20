绿皮火车｜内地女戴防毒面具穿雨衣 防烟味浮夸行径引侧目｜有片

绿皮火车（普速列车）的二手烟问题向来备受争议，但有乘客的防烟手段却夸张得令人侧目。内地网络近日疯传一段影片，一名女子在绿皮火车硬座车厢内，为了防范车厢内飘散的烟味，竟在大庭广众之下穿上透明塑料雨衣，头戴厚重的防毒面具，将自己包裹得严严实实。该女子自称是「控烟小仙女」，惟全套「生化防御」的夸张装束随即引发舆论两极热议，大批网民质疑她并非真心维权，而是假借控烟之名「做秀」以博取流量。

专家指防烟效果成疑

据网上流传的影片显示，在人来人往的绿皮火车硬座车厢中，这名女子神色自若地坐在座位上。她先是穿上一件透明塑料雨衣，再将头发仔细扎好，最后戴上专业的双滤毒盒防毒面具，整套「生化防护」动作极为熟练，引来车厢内其他乘客侧目。

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然而，这身「专业装备」很快被专家与网民质疑根本是「无常识」。有科普博主指出，防毒面具主要用于过滤工业粉尘及化学毒气，对付香烟中的焦油与尼古丁，效果其实与一般N95口罩无异；更荒谬的是，她穿上的塑料雨衣对过滤空气毫无作用，在狭窄且冷气不足的绿皮车厢内只会令自己焗出一身汗。舆论讽刺这身打扮与其说是防护，更像是一套精心设计的「演出服」，旨在制造强烈的视觉冲击。

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网民痛批严肃议题「闹剧化」

影片曝光后，网络舆论几乎一面倒批评该名女子的行径。有网民直言：「不知道的还以为车厢发生了毒气泄漏！」、「坐个火车坐出了核辐射防护的感觉，未免玩得太夸张。」更有不少人指出，绿皮火车虽然允许在车厢连接处吸烟，但烟味浓度远未达到需要全身密封的程度，质疑该女子是故意携带摄影器材上车摆拍，只为迎合网络上的极端情绪，赚取点击率。

内地亦有评论文章批评，女子高调将影片上载至社交平台，明显是一场有预谋的「作秀（Show）」。文章指出，若真心推动火车全面禁烟，应透过向列车员反映、致电12306投诉或呼吁铁路部门修例等正常渠道，而非以具戏剧性的夸张方式哗众取宠。这种「闹剧化」的行为不但无助于推动控烟，反而容易激起公众的逆反心理，损害公共衞生维权的认受性。