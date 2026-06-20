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《狂飙》张颂文｜内地演员韶关深夜救助伤者 获官方颁发见义勇为奖

即时中国
更新时间：21:30 2026-06-20 HKT
发布时间：21:30 2026-06-20 HKT

凭大热电视剧《狂飙》「高启强」一角爆红的内地演员张颂文，去年在家乡广东韶关街头救助一名车祸受伤昏迷的男子。事隔逾半年，韶关市武江区近日正式确认其行为属见义勇为，并向张颂文等人颁发荣誉证书及奖金。

低调回应：该帮就帮

事发于2025年10月30日凌晨约1时，韶关市武江区沙洲尾鸿洲花园附近路段，一名男子石先生因驾驶电动车撞上停泊路边的共享单车倒地昏迷，腿部被电动车压住，头部下方有一摊血迹。

相关新闻：内地演员张颂文获赠锦旗 在家乡韶关抬车救人

当时张颂文与好友梁健聚会后乘车回家，途经现场时从后视镜发现异样，即时要求停车折返查看。张颂文走近伤者，轻拍肩膀确认其尚有意识，随即与梁健合力抬起压在伤者腿上的电动车，再将他扶到路边安全位置等待救援。

期间他借来亮着灯的电单车作警示标志，并打开手机电筒检查伤势，又细心安抚伤者。当时亦有另一名热心市民李俊杰已先行报警。救护车与警员到场后，张颂文等人协助将伤者送院，确认无大碍后才离去。

伤者石先生经治疗后并无大碍，事后特意制作锦旗送给张颂文，上面写着「生死瞬间施援手 大爱无疆铸仁心」。他受访时表示，事发时天色昏暗，只察觉到有人一直在唤醒自己，直至翌日在病房从别人口中得知救人者是张颂文。

张颂文早前回应事件时仅表示：「不管谁倒在你面前，该帮就帮，该扶就扶，有什么可怕的呢？就是很小的事情，不值一提。」

2026年6月16日，韶关市武江区召开见义勇为表彰会议，正式确认张颂文、梁健、李俊杰等人的行为属见义勇为，公开颁发荣誉证书及奖金。会上由梁健代表张颂文朗读获奖感言。

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