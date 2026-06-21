患难情侣︱河南女肝衰竭男欲领证结婚被拒 「我不想连累你！」

俗语有云「患难见真情」，河南省郑州市一对情侣相恋多年，原计划在购置物业后正式登记结婚，惟女方三年前突患重病，病情更急剧恶化至肝衰竭，令两人的人生计划被迫搁置。



男友邰先生近日接受河南电视台节目《小莉帮忙》访问时坦言，自己至今最大的遗憾，就是未能与心爱之人正式领取结婚证。该节目播出后，这段不离不弃的深情故事随即感动无数网民。

女友关掉闹钟让男友多休息

邰先生忆述，他三年前经营一间早餐店，为节省营运开支而未有聘请员工，女友每天均会亲自到店内帮忙。由于心疼男友长期早起及工作辛劳，女友经常悄悄关掉闹钟，独自将食材准备妥当后，才唤醒他起床。多年来两人感情稳定，亦已在乡下举办了婚礼仪式。



然而，为了实现「先买房、后领证」的目标，两人迟迟未有办理正式的法定结婚登记手续。

天有不测风云，女友某日突然高烧不退，送院检查后被确诊患上肝硬化。尽管她一直积极接受治疗，惟病情仍持续恶化，最终演变成肝衰竭。目前，她只能在病榻上等待合适的肝脏进行移植手术，此外还要为50万（人民币，下同）的医疗费担心。

女友不想成对方负累

面对庞大的医疗开支，邰先生不仅倾尽多年积蓄，更变卖爱车以筹措医药费，至今已花费逾20万元。卧病在床的女友曾哽咽：「我不想连累你！」但邰先生始终对她不离不弃。

邰先生在受访时表示，后悔当初仅举办婚礼仪式而未及早完成结婚登记。他坚定地说：「我现在一心只想把她治好。」邰先生强调，无论未来的路有多艰难，他都深信女友能够战胜病魔；待她康复出院后，两人定会携手完成领证的心愿。