Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅雨季蛇出没｜杭州男在家被五步蛇咬伤晕倒 尿液呈酱油色命悬一线

即时中国
更新时间：21:00 2026-06-20 HKT
发布时间：21:00 2026-06-20 HKT

浙江杭州近日天气湿热，正是蛇类活跃季节。55岁的何先生在家后院清理旧物时，遭剧毒五步蛇突然咬伤右手腕，即感剧痛晕倒，送院后尿液呈酱油色，凝血功能严重障碍，情况一度危急，经医院全力抢救才脱离险境。

据内媒报道，何先生日前傍晚在家中后院搬木板时，突然感觉右手腕被冰冷尖利物体猛刺，随即剧痛如灼烧扩散。放下木板后，他惊觉一条五步蛇从瓦罐缝隙中露头。伤口有两个明显牙痕，迅速肿胀发黑并渗出暗红血水，何先生因剧痛及惊吓当场晕厥，家人急报警，送往杭州市中医院急救。

相关新闻：四川有人大量放蛇祈福 宜宾居民忧心忡忡

五步蛇示意图。网易新闻
五步蛇示意图。网易新闻
何先生尿液颜色逐步恢复正常。网易新闻
何先生尿液颜色逐步恢复正常。网易新闻
何先生敷药治疗。网易新闻
何先生敷药治疗。网易新闻

相关新闻：印尼巨蟒吞人 | 妇农田遇袭半身被吞 夫砍蛇拉出已断气

检查显示，何先生血小板急剧下降、肌酶大幅升高、凝血酶原时间无法测出，尿液呈酱油色，显示严重凝血功能障碍，随时可能出现多器官出血而危及生命。医院立即启动多学科会诊紧急处理，同时进行清创引流。经治疗后，患者尿液颜色逐步恢复正常，各项指标改善，目前已转入皮肤科接受中西医结合治疗，病情趋向稳定。

五步蛇属剧毒蛇种，毒液可导致凝血障碍及组织坏死，严重者致命。医生提醒，近期梅雨季节蛇类出没频繁，尤其田间、屋前屋后及旧物堆积处，市民需提高警惕。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
7小时前
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
7小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
10小时前
黑喼横摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招｜Juicy叮
黑喼横摆中间双脚越擘越开 港铁「越界男」几乎大髀贴大髀 短裤女吓坏 网民传授防抽水反击神招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷
饮食
7小时前
赵雅芝儿子与《繁花》演员老婆被集邮 外貌合衬堪称金童玉女 网民叹黄恺杰有先天缺点？
赵雅芝儿子与《繁花》演员老婆被集邮 外貌合衬堪称金童玉女 网民叹黄恺杰有先天缺点？
影视圈
8小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
12小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
01:09
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
22小时前
荔景邨发生双老家庭不幸离世 孙玉菡：事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间
社会
11小时前