梅雨季蛇出没｜杭州男在家被五步蛇咬伤晕倒 尿液呈酱油色命悬一线

浙江杭州近日天气湿热，正是蛇类活跃季节。55岁的何先生在家后院清理旧物时，遭剧毒五步蛇突然咬伤右手腕，即感剧痛晕倒，送院后尿液呈酱油色，凝血功能严重障碍，情况一度危急，经医院全力抢救才脱离险境。

据内媒报道，何先生日前傍晚在家中后院搬木板时，突然感觉右手腕被冰冷尖利物体猛刺，随即剧痛如灼烧扩散。放下木板后，他惊觉一条五步蛇从瓦罐缝隙中露头。伤口有两个明显牙痕，迅速肿胀发黑并渗出暗红血水，何先生因剧痛及惊吓当场晕厥，家人急报警，送往杭州市中医院急救。

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五步蛇示意图。网易新闻

何先生尿液颜色逐步恢复正常。网易新闻

何先生敷药治疗。网易新闻

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检查显示，何先生血小板急剧下降、肌酶大幅升高、凝血酶原时间无法测出，尿液呈酱油色，显示严重凝血功能障碍，随时可能出现多器官出血而危及生命。医院立即启动多学科会诊紧急处理，同时进行清创引流。经治疗后，患者尿液颜色逐步恢复正常，各项指标改善，目前已转入皮肤科接受中西医结合治疗，病情趋向稳定。

五步蛇属剧毒蛇种，毒液可导致凝血障碍及组织坏死，严重者致命。医生提醒，近期梅雨季节蛇类出没频繁，尤其田间、屋前屋后及旧物堆积处，市民需提高警惕。