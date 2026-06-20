山友南太行未开发区域打卡 失足堕崖遇难

6月18日中午12时15分左右，山西与河南交界南太行山区老龙口瀑布「观景台」发生意外，一名山友失足坠落近百米悬崖。



据悉，「观景台」是内地山友圈内著名的网红打卡点，曾获《中国国家地理》拍摄老龙口瀑布片段而火爆，常年吸引各地山友前来拍照。然而，该平台属未经开发的「野线」区域，没有任何防护栏杆，外侧即为近乎垂直的百米红岩绝壁，险象环生。

目击者李先生表示，坠崖者背蓝色背包，失足后在坠落途中重重撞断崖间一棵松树，随后继续下坠。18日下午，搜救人员沿悬崖下方峡谷及乱石堆展开拉网式搜寻，但因峡谷纵深、地形复杂、乱石密布，加上山间通讯讯号微弱及无人机搜寻受限，当日无果而回。19日，救援队伍携带绳索及无人机设备，扩大范围继续搜救，遗体于中午寻获，证实遇难。

老龙口瀑布「观景台」。新京报

老龙口瀑布「观景台」。新京报

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南太行位于山西与河南交界，属嶂石岩断裂带，部份崖壁倾角超过80度，近乎垂直。山区虽有7条官方开发的行山路线，但不少山友自行开拓「野线」，不少穿越南太行野线紧贴悬崖，部份路段阔度不足1米，缺乏护栏及应急设施，岩石长期风化易松动，极易发生滑坠意外。