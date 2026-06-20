Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026︱国产AI眼镜转播世杯 看透阵容比分技术统计

即时中国
更新时间：08:36 2026-06-20 HKT
发布时间：08:36 2026-06-20 HKT

世界杯首次引入AI眼镜转播！国产品牌乐奇Rokid AI眼镜近日作为央视本届世界杯AI眼镜领域独家合作伙伴，亮相赛事转播环节。球迷戴上这款眼镜，可在看球同时获得技术统计、队伍阵容、球员信息等丰富内容。

《湖南日报》报道，这款AI眼镜外观与普通眼镜一样，重量仅49克；不足1两重的眼镜内，承载了电池、芯片、麦克风、扬声器以及其他各种模组零件。

相关新闻：世界杯2026｜深圳打入决赛周？ 比赛官方用球、场馆LED屏幕做代表

眼镜里看球是甚么感觉？「请打开世界杯战况。」语音指令一落，最新的实时比分就可呈现在眼前。球迷不再需要在「看比赛」和「查信息」之间来回切换，佩戴眼镜可实时查看赛程安排、球队阵容、球员数据与动态比分，还能实现高清拍摄录像，定格赛场精彩瞬间。

由湖南企业蓝思科技整机制造的首台乐奇Rokid眼镜，于去年6月下产线，据称其国产化率达100%。蓝思科技实控人之一是内地「玻璃女王」周群飞。据胡润研究院发布的《2025胡润女企业家榜》，周群飞位列第二，财富达到1100亿元人民币。今年5月美国总统特朗普访华欢迎宴会上，周群飞被安排坐在苹果CEO库克和特斯拉CEO马斯克中间位置。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
15小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
10小时前
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
5小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
17小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
20小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
16小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
23小时前
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
2小时前
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
时事热话
20小时前