世界杯2026︱国产AI眼镜转播世杯 看透阵容比分技术统计

世界杯首次引入AI眼镜转播！国产品牌乐奇Rokid AI眼镜近日作为央视本届世界杯AI眼镜领域独家合作伙伴，亮相赛事转播环节。球迷戴上这款眼镜，可在看球同时获得技术统计、队伍阵容、球员信息等丰富内容。

《湖南日报》报道，这款AI眼镜外观与普通眼镜一样，重量仅49克；不足1两重的眼镜内，承载了电池、芯片、麦克风、扬声器以及其他各种模组零件。

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眼镜里看球是甚么感觉？「请打开世界杯战况。」语音指令一落，最新的实时比分就可呈现在眼前。球迷不再需要在「看比赛」和「查信息」之间来回切换，佩戴眼镜可实时查看赛程安排、球队阵容、球员数据与动态比分，还能实现高清拍摄录像，定格赛场精彩瞬间。

由湖南企业蓝思科技整机制造的首台乐奇Rokid眼镜，于去年6月下产线，据称其国产化率达100%。蓝思科技实控人之一是内地「玻璃女王」周群飞。据胡润研究院发布的《2025胡润女企业家榜》，周群飞位列第二，财富达到1100亿元人民币。今年5月美国总统特朗普访华欢迎宴会上，周群飞被安排坐在苹果CEO库克和特斯拉CEO马斯克中间位置。