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求职骗局｜上海无业男吹牛「地铁有门路」 诱14同乡返假工每日向闭路电视敬礼打卡

即时中国
更新时间：20:30 2026-06-19 HKT
发布时间：20:30 2026-06-19 HKT

上海发生一宗荒诞求职骗局，一名无业男子在酒局上吹嘘「有门路」介绍地铁站工作，竟吸引14名同乡上门求助。他为圆谎，安排众人每天到地铁站「上班」巡逻，更设定向闭路电视镜头敬礼打卡、入职考试等流程，受害人「返工」数月始发现受骗。涉案男子近日被法院判囚六个月、缓刑一年。

每天4小时月薪约六千 专呃退休长者

据奉贤区检察院通报，案中钱姓被告于2024年6月在一次酒席间吹嘘，称亲戚承包了上海地铁5号线第三方服务，可安排月薪约5800至6,800元人民币的「轻松工」——每日只需工作4小时，负责巡查站内人员在岗情况及协助乘客搬行李。

由于钱某与受害人均为同乡甚至多年朋友，众人对其说辞深信不疑，先后有14人堕入骗局，当中包括11名退休长者及3名年轻人。有退休长者更误以为找到好工，主动要求为子女求职，结果连同家人一并受骗。

涉案男子向警方交代案情。 央视
涉案男子向警方交代案情。 央视

自设打卡考核流程

为求逼真，钱某设计了「完整工作流程」：要求「员工」每天上下班时在地铁站监控镜头前敬礼打卡，声称会透过监控察看上班情况；其后更安排「入职考试」，要求背诵工作地点，否则不获转正。

14名受害人分批轮班，每次仅一至两人行动，行为与一般乘客无异，因此地铁站方面一直未有察觉异常。部分受害人「返工」长达三个月，每逢发薪日钱某即以「试用期延长」、「地铁公司未拨款」等理由推搪，众人始觉有诈报警。

涉案男子。 央视
涉案男子。 央视

骗财逾1.7万判囚6个月缓刑1年

警方调查发现，钱某共骗取受害人现金3,500元（人民币，下同）、香烟21条、白酒6瓶及价值1,000元消费卡，合共约1.7万元。钱某到案后供称，最初只是为了享受被恭维的感觉而吹牛，后来「骑虎难下」将错就错，逐渐演变成诈骗。

经奉贤区检察院提起公诉，法院裁定钱某诈骗罪成，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元。钱某已退赔部分财物及支付拖欠工资合共8万余元并取得受害人谅解。
 

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