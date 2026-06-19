黄子韬林宝坚尼违泊遭举报 北京交警：「三罪并罚」涉非法改装

内地艺人黄子韬与妻子徐艺洋近日驾驶黑色林宝基尼开篷跑车外出，在北京市朝阳区将台西路违规停放于非机动车道，遭市民拍摄举报。北京交警经调查后通报，黄子韬涉及三项交通违法行为，已被依法处以行政处罚。

违停、闯禁区、非法改装

北京市公安局交通管理局昨日（18日）通报，经群众举报，交警已将涉事车辆及驾驶人查获。驾驶者黄某某（男，33岁）涉及三项违法行为：

违反停车规定：在非机动车道违规停放，阻碍其他车辆及行人正常通行。 违反禁令标志指示：事发路段属严格管理区域，设有禁停标志。 改变车身颜色未按规定时限办理变更登记：涉事林宝基尼跑车曾作改装，惟未依法于时限内向车管部门登记。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭举报，北京交警通报行政处罚。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。 黄子韬徐艺洋开超跑违停遭拍下影片及举报。

交管部门已依法给予行政处罚。根据法规，违反禁止标线指示停车可处以200元（人民币，下同）罚款及记3分；擅自改变车身颜色未办理变更登记，可处200元以下罚款。

事发当日，有市民目击一辆黑色林宝基尼开篷跑车停放在朝阳区将台西路的非机动车道内，车顶敞篷全程开启，极为显眼。市民其后拍摄举报，相关照片在网上广为流传，话题「黄子韬徐艺洋开超跑出门违停」一度登上微博热搜。

北京市朝阳区交警接报后展开调查，将涉事车辆及司机查获。

现年33岁的黄子韬为内地知名艺人及企业家，名下关联企业约15间，商业版图覆盖娱乐、电商及科技等领域。他与徐艺洋于2024年12月宣布结婚，2025年10月举行婚礼。

北京交警表示，针对现场附近其他车辆的交通违法情况，仍在调查处理中。