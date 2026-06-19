罗湖口岸︱口罩女过关低头不看人 被查从内裤掏银砖丢弃图脱身︱有片

罗湖海关日前有入境女性旅客，因为低头回避关员眼光遭到截查，女性旅客用外套遮掩，将藏在内裤的一包银砖丢在地上，企图脱身，但被关员发现。2块银砖总重2公斤，价值约3.5万元人民币。

2银砖重2公斤值约3.5万元

海关发布消息，罗湖海关关员日前，在对进境旅客进行监管时，发现一名女性旅客进入海关监管区未向海关申报。该旅客戴著口罩、步伐缓慢，全程刻意低头行走，避免与关员视线接触。海关关员随即对其进行拦截检查。

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检查过程中，该旅客一边用外衣遮挡，一边将藏在内裤里的袜子掏出并扔至地面。

海关关员立刻捡起查看，在该旅客扔出的袜子里发现疑似银条2块。后经深圳海关工业品检测技术中心鉴定，上述银条为足银块，净重2千克。按查获当日市场行情计算，总价格约3.49万元人民币。

目前，该案件已移交海关缉私部门作进一步处理。