杭州男误信通便偏方 X光见密集杨梅核塞满肠

浙江杭州有男子误信杨梅核能润肠通便，狂吃半箩筐，结果腹痛难忍入医院，检查后发现男子吃下的杨梅核，密密麻麻全塞在肠内，造成肠梗阻。

狂食半箩两日无法排便

都市快报报道，杭州市第一人民医院桐庐医院日前接诊了48岁肠梗阻的黄先生。

自小爱吃杨梅的他，因听过长辈说杨梅核能润肠通便，从小吃杨梅也是连核一起吞入肚。

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黄先生近日因杨梅大造上市，早前在家一个人吃了半箩，之后接连两天无法正常排便，腹部坠胀感越来越强烈，疼痛感持续加重。

黄先生被剧烈腹痛折磨得忍无可忍，用尽办法也无法排出粪便，肛门痛得浑身冒冷汗。家人立刻拨打120，将他紧急送医治疗。

桐庐医院急诊科副主任陈方慧表示，当时被黄先生的Ｘ光片吓到，因中下腹肠管内，密密麻麻堆满未经消化的杨梅核，一颗颗果核如同小石子，牢牢堵死肠道，直接引发机械性肠梗阻。救治团队及时采用了灌肠等治疗后，终于让黄先生脱险，免于手术。

陈方慧指，杨梅核外壳由坚硬的木质素与粗纤维组成，难以消化，加上杨梅核表层自带细密绒毛，吞食数量一多，易与食物残渣互相勾连堆积，从而卡在直肠、肛门位置，最后引发肛裂、便血、排便剧痛。严重情况时，更会压迫肠壁，造成肠坏死、肠穿孔，直接危及生命。