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浙江烤鱼店儿子「剑指」熟客遭兜巴星 网民：明明客人撩玩先

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更新时间：10:53 2026-06-19 HKT
发布时间：10:53 2026-06-19 HKT

浙江台州有烤鱼店，店主儿子日前与客人玩闹时，用疑是玩具剑指了对方一下，该名男熟客却突然反面，用力扇了男童一巴掌。网民纷纷批评动粗男子。

搜狐千里眼报道，事件发生于6月16日，浙江台州一家烤鱼店内，店主林女士的6岁儿子，与一名常来消费的熟客嬉闹，这名男子进店后主动逗孩子玩耍，小孩只是拿积木玩具轻轻指了他一下，就被狠狠扇了一巴掌，孩子脸颊当场红肿。男子打完还想抬手再打第二下，被同行妻子急忙拦住。

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事发后林女士立刻报警，打人男子在民警到场后才勉强道歉。调解时工作人员提议让男子买一两百元玩具赔偿孩子，林女士坚决拒绝，她表示外人没有权利动手殴打孩童，这件事已经给孩子造成心理阴影。

不少网友都觉得成年人不该对年幼孩子动手，「一两百？动手成本挺低」、「这种不接受调解往死里告就行了」、「哪里找来的调解员，水平这么拉」、「我们这边（贵州）老师价格，一巴掌八万八」、「在人家店里吃饭打人家孩子，牛啊」。

 

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