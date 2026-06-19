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北上广兴起时租宠物 打工人花钱「过过瘾」

即时中国
更新时间：09:18 2026-06-19 HKT
发布时间：09:18 2026-06-19 HKT

北京、上海、广州等大城市近期出现一种全新的宠物共用业态，即猫狗主人把宠物「租出去」，让想养但无条件的打工人花钱「过过瘾」，小狗每小时租价为20元至60元（人民币，下同）；猫咪价格更高，每只「时薪」均高达300元。

宠物租赁微信小程式「汪步」今年3月上线。狗主人会为小狗注册帐号、发布可租用时段，租客可综合小狗图片、名字、价格、性格、年龄、疫苗和绝育情况、过往租客评价等讯息，按小时租赁一只合适的小狗，随后到指定地取狗，遛完后归还。定价根据狗狗品种、时长等浮动。

在北京海淀区读博士课程的佳佳养了两猫一狗，她将小狗「驹驹」以每小时35元的价格「上架」平台后，半个月内接到4单，「最开始完全没想到会有人下单」。她说，大部分租客都是想养狗但还在试探的年轻人，「遛狗的地点就在我家附近，所以我不会太担心」。

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