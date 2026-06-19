内地油价下调︱今年第3次减价重返¥7元 利好端午假期自驾游

随着中东局势好转、国际油价持续回落，内地宣布再减油价，今日零时起，每吨汽油价格和柴油价格分别下调515元（人民币，下同）和495元，减幅约4%至5%，大多数地区每公升油价重返7元时代。以普通私家车单次加满一箱油计算，将少花约20元，令准备趁端午节3天假期自驾出行的民众，省了一笔路费。根据内地机制，每隔10个工作天评估及调整一次油价，这是今年来第3次减油价。

▍中国组 ▍

国家发改委昨日宣布，自今日零时起，内地汽油价格和柴油价格分别下调515元/吨和495元/吨。折合每公升价格，92号汽油下调0.4元，95号汽油下调0.43元，0号柴油下调0.42元。经调整后，内地大多数地区的柴油价格为每升7.7元至7.9元，92号汽油售价为每升7.8元至7.9元，重返7元时代。这是内地2026年第12次调整油价，也是今年第3次下调，同时实现「两连降」。

小型私家车加满约省20元

「假期前降价，时间点刚好，明天立即加满油！」对于假期前夕减油价，许多网民都赞好。以油箱容量为50升的小型私家车为例，加满一箱92号汽油将少花20元。物流行业方面，以月跑一万公里的重型卡车为例，在下次调价窗口开启前，燃油成本将减少798元左右。

内地成品油价格调整依据《石油价格管理办法》，实行市场挂钩、政府调控机制。每10个工作日核算一次，即全年约有24个至25个调价窗口，每次调价统一于当日24时全国同步执行。核算参考一篮子国际原油的10天加权均价，而非单日油价，以平衡短期波动的影响。

该机制同时设置了下限与上限的价格双重保护区间：国际油价低于每桶40美元时，内地油价不再跟跌；高于130美元时，原则上少涨或不涨，以免极端行情冲击民生与物流成本。全国加油站仅可在官方限价基础上自主推出折扣，牌价统一受政府监管。内地界面新闻引述分析师李彦表示，展望后市，美伊双方达成谅解备忘录，地缘局势紧张气氛缓和，霍尔木兹海峡有望逐步开放，市场对供应风险的忧虑情绪减弱，预计下一轮内地成品油调价下调的概率较大。下一次调价窗口将在7月3日24时。