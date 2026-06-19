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哈姆立克急救法｜烤鱼店男厨师半裸救鲠喉女客被批不雅 拍片平反：有苦衷

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更新时间：06:30 2026-06-19 HKT
发布时间：06:30 2026-06-19 HKT

连衣服都来不及穿的危急情况，救人一命还被责怪？6月14日，江苏苏州一家烤鱼店内，一名女顾客用餐时突然被异物卡喉。同行友人和店员立刻采用「哈姆立克急救法」施救，但异物始终没能排出。当时在二楼后厨忙碌的厨师刘师傅听闻险情后，急忙冲下楼接力救援。经过2分钟施救，顾客顺利咳出异物脱险。

厨师刘师傅因心急救人，上身没来得及穿衣服。影片传到网上后，有网友质疑他为甚么光着上身贴近女性，令人感到有点委屈。

刘师傅拿着上衣冲下楼，腹部盖着纱布。
刘师傅拿着上衣冲下楼，腹部盖着纱布。

刘师傅事后拍片回应说：「评论区有好多人在问我，当时施救的时候为甚么没有穿衣服？因为前两天在厨房不小心被油溅到了，身上的伤到现在还没有好，救人的时候又太突然了。发现自己的做法不妥，马上把衣服给穿上了。」

综合红星新闻等报道，现场影片显示，刘师傅急忙冲下楼时，腹部的伤口处确实覆盖着纱布，他右手抓着一件T恤，但下楼后看到情况危急，来不及穿上便立即上前施救。在此过程中，他也意识到自己光着上身可能不妥，赶紧穿上衣服再继续救人。

刘师傅接力施展哈姆立克法成功救人。
刘师傅接力施展哈姆立克法成功救人。

由于施救时需要用力，事实上刘师傅腹部烫伤形成的水泡受力破裂，事后前往医院处理，至今烫伤还没痊愈。

面对网络上的质疑声音，刘师傅说心里并不好受，「这两天对我的生活造成了一些影响，朋友一看到我就问这问那。」他说，自己曾将一些负面评论删除，并发布声明解释当时没穿衣服的原因。

刘师傅惨受质疑，拍片解释。
刘师傅惨受质疑，拍片解释。

「刚开始有人出来说，我救人的时候没穿衣服，会不会被当成耍流氓？当时确实没想那么多。」刘师傅说，他更担心的是这件事持续发酵会给被救者带来困扰，「被救者也有小孩、有家庭、有同事，我想尽量控制影响范围，避免给顾客带来更大压力。」

有关以后遇到类似突发情况还会不会冲上去？刘师傅回答说：「当时的情况如果再来一次，我还会及时救人。我没有顾及那么多，因为他喊得很着急，我知道下面出大事了。」他表示，以后再遇到类似情况，自己依然会毫不犹豫冲上去。

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