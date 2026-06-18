Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手机越贵叫车越贵？内媒iPhone 17与华为旧机实测揭「隐形差别待遇」

即时中国
更新时间：18:00 2026-06-18 HKT
发布时间：18:00 2026-06-18 HKT

「手机越贵，打车越贵」的传闻近日再度成为公众焦点。内媒《羊城晚报》联同多间媒体进行跨平台实测，发现平台已从早期直接修改商品底价的「显性杀熟」，升级为透过差异化补贴、视觉引导及推荐排序等「隐形干预」手法，导致不同手机用户面对不同的交易成本及消费决策。

iPhone用户被「高亮」引导至贵价车

测试团队选取最新款苹果iPhone 17（首发价约8,000元人民币）与八年前发布的华为Honor 10（首发价约3,000元人民币），使用同一帐号进行对比。

各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。
各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。

在滴滴出行App测试中，同一路线基础车型（顺风车、特惠快车）价格在两部手机上基本一致，未发现苹果用户支付更高费用的情况。然而在页面展示逻辑上出现显著差异：iPhone首屏直接高亮显示带有「本单推荐」标签的「滴滴专车」（一口价101.5元人民币），而价格较低的车型则为普通白色背景；在Android端，专车选项需滑动至第四页顶部才出现。

在高德打车测试中，两台设备报价区间高度接近，Android显示49至157元（人民币，下同），iPhone显示49至156元，未发现明显价差。

Android获「新客福利」机票便宜9元

在旅游预订平台「去哪儿」测试中，同一老帐户在Android登录时获弹窗「恭喜获得最高立减25元的新客福利」，iPhone则无类似提示。

以北京飞上海航班为例，Android端多个航班显示「已减85元」或「已减88元」，iPhone对应航班优惠仅为「已减76元」或「已减79元」；佛山飞上海同一航班，iPhone最终结算价为1039元人民币，Android为1030元人民币，相差9元。飞猪平台则未观察到类似差异。

iPhone优先见贵价货  安卓用户密集见低价配件

在某电商平台品牌官方旗舰店内测试发现，苹果端推荐列表优先展示多款高客单价商品（如5,099元、4,699元手表及7,999元手机）；安卓端同等位置则出现149元充电头、数据线等低价配件，高价值商品位置明显靠后。

专家：算法歧视正走向「隐蔽化」

北京数字经济与数字治理法治研究会副秘书长黄尹旭指出，平台已从「同物不同价」转向「不改底价改规则」的隐性干预模式。他分析，平台以可间接映射消费能力的手机型号为依据设置补贴额度、操纵推荐排序与视觉引导，可能侵害消费者的知情权与公平交易权，涉嫌违反《消费者权益保护法实施条例》及《互联网信息服务算法推荐管理规定》。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
暴雨 ‧ 持续更新｜天文台傍晚6时35分改发黑色暴雨警告信号 一日内第二次
社会
55分钟前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
8小时前
女子被迫弃车逃生。fb：社区天气观测计划
01:28
屯门亦园路洪水涌入车 女司机弃车逃生
突发
6小时前
01:28
黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈
突发
5小时前
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
暴雨‧持续更新｜公共服务最新消息 港铁深水埗、彩虹、黄大仙及鲗鱼涌站部分出入口须暂时关闭
社会
26分钟前
胡定欣与老公孖两对星级夫妻西葡行爆「内讧」？ 陈山聪遇「最大诈骗集团」1分钟户口清零
胡定欣与老公孖两对星级夫妻西葡行爆「内讧」？ 陈山聪遇「最大诈骗集团」1分钟户口清零
影视圈
5小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
10小时前
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
影视圈
3小时前
黑雨突袭 上水行人隧道浸到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河｜Juicy叮
网民直击黑雨夸张水浸图辑 上水行人隧道满到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河｜Juicy叮
时事热话
3小时前