手机越贵叫车越贵？内媒iPhone 17与华为旧机实测揭「隐形差别待遇」

「手机越贵，打车越贵」的传闻近日再度成为公众焦点。内媒《羊城晚报》联同多间媒体进行跨平台实测，发现平台已从早期直接修改商品底价的「显性杀熟」，升级为透过差异化补贴、视觉引导及推荐排序等「隐形干预」手法，导致不同手机用户面对不同的交易成本及消费决策。

iPhone用户被「高亮」引导至贵价车

测试团队选取最新款苹果iPhone 17（首发价约8,000元人民币）与八年前发布的华为Honor 10（首发价约3,000元人民币），使用同一帐号进行对比。

各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。

各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。

各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。

各型号手机预估价格均在22元—55元之间，且各平台价格差异并不大，但真相往往隐藏在情绪化的热搜词条之外。

在滴滴出行App测试中，同一路线基础车型（顺风车、特惠快车）价格在两部手机上基本一致，未发现苹果用户支付更高费用的情况。然而在页面展示逻辑上出现显著差异：iPhone首屏直接高亮显示带有「本单推荐」标签的「滴滴专车」（一口价101.5元人民币），而价格较低的车型则为普通白色背景；在Android端，专车选项需滑动至第四页顶部才出现。

在高德打车测试中，两台设备报价区间高度接近，Android显示49至157元（人民币，下同），iPhone显示49至156元，未发现明显价差。

Android获「新客福利」机票便宜9元

在旅游预订平台「去哪儿」测试中，同一老帐户在Android登录时获弹窗「恭喜获得最高立减25元的新客福利」，iPhone则无类似提示。

以北京飞上海航班为例，Android端多个航班显示「已减85元」或「已减88元」，iPhone对应航班优惠仅为「已减76元」或「已减79元」；佛山飞上海同一航班，iPhone最终结算价为1039元人民币，Android为1030元人民币，相差9元。飞猪平台则未观察到类似差异。

iPhone优先见贵价货 安卓用户密集见低价配件

在某电商平台品牌官方旗舰店内测试发现，苹果端推荐列表优先展示多款高客单价商品（如5,099元、4,699元手表及7,999元手机）；安卓端同等位置则出现149元充电头、数据线等低价配件，高价值商品位置明显靠后。

专家：算法歧视正走向「隐蔽化」

北京数字经济与数字治理法治研究会副秘书长黄尹旭指出，平台已从「同物不同价」转向「不改底价改规则」的隐性干预模式。他分析，平台以可间接映射消费能力的手机型号为依据设置补贴额度、操纵推荐排序与视觉引导，可能侵害消费者的知情权与公平交易权，涉嫌违反《消费者权益保护法实施条例》及《互联网信息服务算法推荐管理规定》。