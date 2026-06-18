世界杯2026｜广西网警破网络赌博引流集团 捣工作室拘3男女

2026年美加墨世界杯正如火如荼进行，非法外围赌博活动亦趁机转趋活跃。广西玉林公安网安部门近日成功侦破一宗涉及世界杯的网上赌博「推广引流」案件，捣破一个专门为赌博网站进行宣传及技术维护的犯罪巢穴，3名涉案年轻男女已被依法刑事拘留。

社交平台散播广告诱落注

据央视新闻及内地公安部网安局通报，玉林网警在日常网络巡查中发现，自今年5月以来，多个互联网社交平台涌现大量以图文及短片形式呈现的非法赌博推广广告。不法分子看准世界杯的热度，企图诱导网民点击连结，进入非法赌博网站参与外围投注。

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经深入调查及追踪，警方成功锁定一个以25岁男子陈某某为首的犯罪集团。案情指出，陈某某纠集了26岁男子陈某及25岁女子刘某某等人，成立专门的「工作室」，为赌博网站提供「一条龙」服务。其业务不仅包括在网上广发广告以招揽赌客，更涉及为赌博网站提供日常营运及技术维护保障，借此牟取丰厚的非法利益。

网警宣传图片。

「净网」行动持续

目前，陈某某等3名疑犯已被当地公安机关依法采取刑事拘留强制措施。警方指出，该集团的行为已严重扰乱网络空间秩序，案件目前仍在进一步侦办中，正追查涉案资金及幕后主脑。

据悉，是次打击行动属于公安部「净网—2026」专项行动的一部分。当局强调，随着世界杯赛事进入高潮，警方将持续保持高压态势，严厉打击任何利用大型体育赛事进行的网上赌博违法犯罪活动，并呼吁市民切勿以身试法，远离非法赌博陷阱。