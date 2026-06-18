化骨水｜男子通厕所遭氢氟酸灼伤 30分钟内两度心脏停顿送ICU

家居常用的强效清洁剂随时暗藏夺命危机！广东东莞一名男子近日在家中疏通厕所时，不慎被俗称「化骨水」的氢氟酸（Hydrofluoric acid）严重灼伤。男子的病情在短时间内急转直下，血钙值跌至致命水平，在30分钟内两度出现心室颤动（心脏停顿），经心脏电击抢救后转送深切治疗部（ICU），留医长达26日才捡回一命。

弱酸伪装下的危机

据急症科医生指出，氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，外观无色透明，带有微弱刺鼻气味。由于它在化学分类上属于「弱酸」，常令市民掉以轻心，误将其与盐酸、硫酸等强酸混淆。然而，氢氟酸的致命性远超一般强酸。

氢氟酸可穿透人类皮肤组织直达深层，甚至侵蚀骨骼，因此有化骨水之称。

氢氟酸的恐怖之处在于其强大的穿透力。当皮肤接触到氢氟酸后，虽然初期可能只有轻微红斑且无明显痛楚，但其致命的「氟离子」会悄悄穿透皮肤组织直达深层，甚至侵蚀骨骼。更危险的是，氟离子进入血液后会与体内的钙、镁离子强烈结合，导致血钙骤降，引发肌肉痉挛、致命性心律失常，甚至心脏骤停。

医生传授急救三步曲

大众普遍以为氢氟酸只存在于化学实验室或电子厂，但事实上，市面部分标榜「强效去黄、除水垢、金属除锈」的瓷砖清洁剂、玻璃水及强效通渠剂，都有可能添加了氢氟酸成分。若市民在使用时未佩戴专业的防化学手套，极易造成严重化学灼伤。去年浙江杭州便曾有一名女子因误踩废弃的氢氟酸而中毒身亡。

医疗专家强调，一旦不慎接触到含氢氟酸的物品，必须立即采取以下「保命三步曲」：