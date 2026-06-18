5秒种一棵树｜内地「治沙机械人」搭载北斗导航 结合无人机效率狂飙80倍｜有片

面对劳动力短缺及人工成本持续上升的挑战，中国传统依赖「人海战术」的沙漠治理模式正迎来科技颠覆。由国家林草局推动、多个科研团队研发的一系列「治沙机械人」，近日已陆续在内蒙古、甘肃、新疆等「三北」工程核心区投入实战。这标志着内地的治沙工作，正式由半机械化全面迈向自动化与智能化发展的新阶段。

无人驾驶精准治沙

这批被称为「治沙神器」的智能装备，极大地提升了沙漠治理的效率。其中，由中国林科院等单位研发的「智能三压草帘沙障铺设机械人」搭载了北斗导航系统，能实现厘米级的自主循迹作业，效率是传统人手的10倍以上。

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在最耗人力的植树环节，一款名为「句芒301」的治沙机械人能在沙地中一气呵成地完成开沟、植苗、覆土和注水等工序，每5秒便能种下一株树苗，仅需19分钟即可完成一亩沙柳种植。而在库布其沙漠运用的多功能立体固沙车，每小时更可播种2,000株植物，效率高达人工作业的80倍。

综合成本降四成

新型治沙模式亦巧妙融入了当前热门的「低空经济」元素。当局出动无人机，将沙柳枝条或草料吊运至车辆难以深入的沙漠腹地，实现「空中送材」；随后再由地面的智能机械人接力进行精准铺设，成功构建出空地协同的立体治沙新机制。

官方数据显示，在黄河「几字弯」核心区域，广泛应用这些体系化智能装备后，核心工序的作业效率较传统人工大幅提升10至20倍，综合成本降低约40%。目前，全国防沙治沙机械化服务队已在毛乌素沙地、库布其沙漠，以及甘肃、新疆等多地展开作业，累计完成治理的沙化土地面积已超过43万亩。