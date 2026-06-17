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柬埔寨侨领刘忍押返中国 被认定为「陈志犯罪集团重要骨干」

即时中国
更新时间：16:45 2026-06-17 HKT
发布时间：16:45 2026-06-17 HKT

柬埔寨安徽总商会会长刘忍因涉嫌跨境洗黑钱、电讯诈骗及人口贩运等多项罪行，本月10日由柬埔寨押返中国接受调查。中国官方今日（17日）发布押解片段，并认定刘忍为「陈志犯罪集团重要骨干成员」。

相关新闻：柬埔寨首相：事前不知陈志是电诈主脑

央视新闻发布刘忍被押返中国的片段。他黑布蒙头由特警人员押抵中国机场，但报道未交代具体地点。

报道称，经查，2016年，陈志指挥刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，对中国境内公民大肆招赌吸赌。2020年以来，金贝集团在柬埔寨经营电诈园区，大肆实施电信网络诈骗犯罪，涉案金额特别巨大。此外，刘忍还涉嫌非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪。

柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图
柬埔寨侨领刘忍押返中国。央视截图

目前，刘忍已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

相关新闻：陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片

据柬埔寨《柬中时报》及中国传媒报道，刘忍本月5日在柬埔寨金边的黄山国际大厦被当地执法部门带走。资料显示，原籍安徽灵璧的刘忍20多年前赴柬发展，由小商品贸易起家，逐步扩展至餐饮、房地产及建筑等生意，在金边及西哈努克港均有大量投资。

自2015年柬埔寨安徽总商会成立以来，刘忍一直担任会长，曾多次配合接待中国各级公务出访团队，并担任安徽省海外政协委员，多年来包装成资历深厚、口碑良好的海外华商领袖。然而，刘忍近年频繁遭到外界实名举报，指控其掌控大型跨国犯罪集团。

柬埔寨太子集团创办人陈志被称为「电诈大王」，2025年底被美国司法部起诉涉及电诈、洗钱等。英国、新加坡、台湾、香港等地同步行动，冻结其资产。今年1月7日，柬方在金边拘捕陈志，次日将其押解往北京。

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