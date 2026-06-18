社恐笋工？｜动物园年薪10万「严禁说人话」扮黑熊 每天做6小时百人应聘已招满︱有片

不用开会、不用写PPT，每天上班只需「摆烂发呆、乱窜跳舞」。河南漯河野生动物园近日发布一则招聘广告，以年薪10万元人民币招聘「黑熊扮演者」，要求应征者穿上黑熊服装与游客互动，工作期间「严禁说人话」，只需「嗷嗷叫」即可。招聘信息曝光后迅速在网上引发热议，被网民戏称为「社恐笋工」。据报，该职位吸引了近百人争相报名，园方昨日（16日）证实，目前已经火速招满。

接受投喂且不挑食优先

据漯河野生动物园发布的招聘海报显示，这份工作要求应征者身穿黑熊服装，在景区内「自由乱窜」，并大胆与游客进行即兴互动，例如跳魔性舞蹈、摆烂发呆或原地蹦跳，强调「行为越抽象越受欢迎」。应征条件极为简单，不限性别、18岁以上、身体健康即可，而性格「敢放飞、敢搞怪、不怯场、接受投喂且不挑食」者将获得优先考虑。

不过，该职位有一条严格的核心禁令——返工期间「全程严禁说人话」。除了游客求助或突发紧急情况外，与游客的日常交流必须完全依靠肢体语言及模拟黑熊的「嗷嗷叫」。

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月休4天包吃住

高薪扮演黑熊的消息曝光后，随即引来网民热议。不少饱受职场折磨的打工仔笑称「这简直是社恐的天堂」，因为毋须露脸，更明正言顺不用说「人话」、「这不就是为我量身定制的吗？」也有人担心「大热天穿熊装会中暑」。



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园方负责人回应指，10万年薪招聘并非开玩笑，而是「保底10万」，目前已收到近百人报名并已完成录用。考虑到夏季高温下穿着厚重皮套工作的辛苦，园方特意提高待遇，将工作时间定为每天6小时，月休4天，并包吃包住。

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负责人解释，找人扮演黑熊有两大核心考量：一是可以彻底避免游客与真实黑熊接触的安全隐患；二是人扮演的黑熊能更灵活、幽默地与游客互动，增加游客在园区的停留时间。园方表示，若此次「黑熊试水」效果理想，未来不排除会陆续推出老虎、狮子等其他动物的扮演岗位，为年轻人开辟一条释放天性的就业新赛道。

