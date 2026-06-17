雨果奖得主郝景芳认新书一半靠AI 网民批无标注属欺骗读者

随着人工智能（AI）技术普及，「人机共创」的界线引发文学界猛烈碰撞。曾凭《北京折叠》荣获雨果奖的内地知名科幻作家郝景芳，近日接受访问时语出惊人，坦承其最新出版的儿童科幻小说《银河学院》系列中，有超过一半的内容是由AI协助编写。她更透露，连出版社编辑和读者都完全无法分辨哪些是AI代笔，甚至有编辑被AI生成的段落感动落泪。言论一出，随即在网上掀起轩然大波。

编辑读者分不出来

综合内媒报道，郝景芳近年积极投入AIGC（人工智能生成内容）研究，更为自己搭建了一个专属的AI写作平台。她将自己过往的文稿、世界观设定及人物资料上传建立知识库，再透过详细的指令规范AI的创作方向。

她在受访时直言，在新书《银河学院》后两册中，AI写作的比重已占一半，且生成的内容大半可直接使用。她笑称：「出版社的编辑还一个劲夸我今年写得好，说『这一段写得真不错，让我鼻子一酸流眼泪。』」她表示，事实证明无论是编辑还是读者，都完全看不出哪部分是AI所写。

网民轰剥夺知情权

消息传出后，网民反应两极。有支持者认为她拥抱科技，是「真正的先行者」；但更多人对此感到痛心与愤怒，直斥「作家放弃了自己的笔」。

最大的争议点落在「读者知情权」上。大批网民指出，读者花钱买书时并不知道一半内容是AI生成，质疑若短片摆拍需标注，AI写书亦应明确注明。此外，《银河学院》作为面向少儿的小说，评论家担忧儿童文学更需要注入「人」的温度与生命体验，若孩子从小阅读AI批量生成的文本，恐影响其审美与价值观。

郝景芳反击：与用键盘无本质区别

面对排山倒海的质疑，郝景芳强硬回应，认为作品的核心在于思想、世界观架构和独特风格。她表示，文字是由人亲手敲出还是AI代笔，与用键盘还是语音输入没有本质区别，强调「思想是你的，就是你的」。她更反问，为何在编程和设计领域使用AI辅助是常态，到了文学创作就成了「背叛」？

莫言曾批AI是二手货

事实上，文学界对AI创作早有明确立场。诺贝尔文学奖得主托卡尔丘克（Olga Tokarczuk）早前曾被误解使用AI写作，需由出版商紧急澄清。而内地著名作家莫言曾直言，原创能力是作家最宝贵的价值，AI作品只是缺乏源头活水的「二手货」。另一科幻巨擘刘慈欣亦曾表示，这代人的荣誉在于作品都是人写出来的，若读者翻开书要怀疑「这真的是人写的吗」，作者与读者间心照不宣的信任便已破碎。这场由郝景芳引发的风波，正深刻拷问着当代文学创作的底线与本质。

科幻作家郝景芳曾凭着作品《北京折叠》获得2016年雨果奖的最佳中短篇小说奖。郝景芳是天津人，在北京生活多年，毕业于清华大学物理系，后在清华经济管理学院攻读博士，现为中国发展研究基金会研究员。