中国观察：「半导体女王」苏姿丰父任赖清德资政

迈进AI时代，美国晶片巨头超微（AMD）董事长兼CEO苏姿丰，以及其远房亲戚黄仁勋，近年成为全球最具代表性的华人科技界领袖。这位56岁的「半导体女王」生于台南，3岁移民美国，毕业于麻省理工学院，2014年起掌管AMD，2024年被评为《时代周刊》年度CEO。

同辉达（Nvidia）一样，AMD同样积极开展中国市场。过去1年多，苏姿丰3次访京，不但会晤了联想等企业，也获安排同中央及地方官员会晤，其中上月在北京人民大会堂获国务院副总理何立峰会见，层级相当高。苏姿丰曾言中国市场极其重要。

美国晶片巨头超微（AMD）董事长兼CEO苏姿丰。 中时

两岸关系近年持续紧张，像黄仁勋、苏姿丰等有台湾背景的美国企业巨头，都尽量避开政治。例如台湾的赖清德政府2024年执政至今，黄仁勋5度访台，从未同赖清德会面甚至「同框」。

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然而，台湾当局昨日公布新聘任的「总统府资政」名单，苏姿丰父亲苏春槐名列其中，引起关注。苏春槐出身台南、毕业于台湾师范大学数学系，上世纪60年代赴美攻读哥伦比亚大学数理统计所博士，长年旅居纽约。

苏春槐曾任大纽约区台湾大专院校校友联合会董事长，现为纽约台湾会馆理事长，并在上月当选为民进党美东党部主委。2023年赖清德竞选期间，苏春槐曾在纽约参加「挺赖后援会」活动，他接受台媒访问表明，不但会回台投票给赖清德，也会助选，被形容为「超级赖粉」。

台湾资政的职责是提供施政意见，不领薪水。苏春槐担任赖清德的资政，会否影响苏姿丰同大陆的关系？

对此，有台湾媒体人对笔者表示，苏春槐偏绿是其个人立场，而且早就知道，如今担任资政一职，也只属荣誉性质，不至于牵连到苏姿丰及AMD。

纪晓华