预制菜︱大连¥4000元一席食出冰碴 律师新郎：没脸见人

内地预制菜问题不时传出争议。辽宁大连有新人在酒店摆酒，每围费用约4000元人民币，在当地属高级宴席，但发现端上来的菜肴却冷冰冰，甚至有冰碴，被质疑是平价预制菜。酒店更因赶著交场另办活动，还将新人及宾客提前赶走，气得身为律师的新郎说「没脸见人」。

酒店擅赶宾客赶交场

辽宁开世律师事务所合伙人许律师，15日起在抖音连发多帖，投诉他在「般布酒店」办婚宴时遇到的连串离谱事。



相关新闻：骑呢外卖︱上海女注明「不要烧」即收活牛蛙 网民：想确认非预制菜？

许律师指，14日在四星级的「般布酒店」与新婚妻子宴请宾客，9围酒店耗费4.6万人民币，每围有21道菜，包含多款海鲜等「硬菜」，其中虾仁玉米、海参属于标配特色菜。

不过，酒店中午12时开始上菜，但至下午2时半才上完最后一道菜。

有宾客发现，菜肴色香味俱不全，质素差份量严重缩水，虾仁玉米盘中几乎看不到虾仁，仅有玉米粒；海参菜品分量、品相与预订标准差距巨大，21道菜中至少三道菜与书面约定不符。

最离谱是，部份热菜上桌时已经半冷，甚至有食材表面仍有冰碴，明显是翻温不足的预制菜，严重对不起逾4000元一围的价钱。

网民：告不赢就是职业耻辱

至下午3时，新人还未完成敬酒仪式，酒店为交场予下一活动，擅自要求宾客离开。



相关新闻：辽宁婚宴火烛全场浓烟密布 宾客以为干冰特效险变「烧猪」︱有片

酒店的食物质素以至安排，令新娘三度当众落泪。许律师更指事件令他「没脸见人」。

许律师指，已就事件搜集证据及报案，决心追究到底，拒绝了酒店退还一半餐费及一万元场地使用费的赔偿。

网民表示，「这个合同打不赢，律师以后咋干？」、「必须起诉他 人一辈子最重要的时候」、「这不是考验你的专业呢，看你怎么玩了」、「这些破烂4000一桌，含泪赚了3960」、「不拿出你最高水平搞他别怪我们看不起你」、「这要搞不赢你这是职业耻辱了」。