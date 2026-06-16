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黑心电池︱不法商回收新能源车电池 翻新改装推市场随时起火

即时中国
更新时间：20:20 2026-06-16 HKT
发布时间：20:20 2026-06-16 HKT

央视日前播出的《财经调查》，揭发内地多间电动单车（电鸡）换电站，继续非法改装「电鸡」，并租赁销售改装自新能源车的旧锂电池，无视爆炸风险。有不法业者直言，「3．15晚会」曝光后的整顿已过去。

「电鸡」改装配合黑心电池

报道指，今年的「3．15晚会」非法改装电池后，市场监督管理部门曾查处涉事企业，并大力整顿超标锂电池问题。但最新调查发现，武汉小哈换电站、台铃电动自行车换电站、南京元吉换电站、南宁个别车行、骑手驿站等，仍然存在违规的「电鸡」用超标锂电池。

由于使用这些超过国标48V上限的锂电池，需要改装「电鸡」，令车辆再额外增加短路、过充等火灾甚至爆炸风险。

报道指，小哈换电服务中心便提供「电鸡」改装服务，只要20元人民币，及花数分钟便完成。

有从业者透露，一些新能源汽车的废旧动力电池，在拆机、翻新后流入电动单车市场，这类电池在业内俗称「拆机电池」或「梯次电池」。

深圳众投新能源有限公司就从电动汽车上拆解电芯后销售，负责人张经理称，自家拆机电芯可以用在两轮、三轮电动车上，并坦言做这种生意，逃避监管是重中之重。

为了躲避监管，设于山坳内的拆解厂外围还故意用帐篷遮挡，但厂内地面上整齐堆放了大量新能源汽车废旧动力电池，经过厂家的拆解、剥离、去胶、打包等一系列工序后，最终成为电动单车超标锂电池的原材料，流入市场。

报道指，根据数据，「电鸡」起火事故中，33%涉及电池非法改装。而这些改装起火的电池，当中80%的电芯，是来自新能源车的废旧电池。

 

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