Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走音歌王︱广西男江边直播唱歌「自嗨」 民众称「精神折磨」报警︱有片‧慎入

即时中国
更新时间：18:20 2026-06-16 HKT
发布时间：18:20 2026-06-16 HKT

内地全民直播，大量民众在网络展示个人才艺，日前，广东有男子在江边直播唱歌，但因走音太严重，有民众难忍耳膜受虐待，以受「精神折磨」为由报警，劝喻自信可以「拯救歌坛」的男直播主「唱细声点」。

自信拯救乐坛

涉事直播主「我不是财哥（下称财哥）」，在抖音自称是音乐制作人、词曲作者，不时分享音乐作品外，还会在南宁邕江边的民生广场直播唱歌。


相关新闻：新西兰知名华人博主街头直播 遭青少年围殴掠财︱有片

「财哥」虽然对自己的才华拥有迷之自信，深信自己的作品可以「拯救歌坛」，唱歌时又七情上面，异常投入，但因为五音不全，歌艺欠奉，演唱时全曲走音，终于在12日晚，有现场听众或路人，忍无可忍报警。

网上消息指，报警者因「财哥」唱得太难听，是对他人的「精神折磨」，所以报警求助。

极目新闻报道指，南宁西乡塘公安分局华强派出所工作人员证实事件，表示广场在晚上10点前不限制户外直播、唱歌等活动，如有市民投诉，会劝喻直播主声音小声点。

15日，「财哥」发道歉声明，承认遭到民警劝阻，他承诺未来再直播唱歌时会小声点。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
9小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
7小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
法官今宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。资料图片
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
3小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
5小时前