走音歌王︱广西男江边直播唱歌「自嗨」 民众称「精神折磨」报警︱有片‧慎入

内地全民直播，大量民众在网络展示个人才艺，日前，广东有男子在江边直播唱歌，但因走音太严重，有民众难忍耳膜受虐待，以受「精神折磨」为由报警，劝喻自信可以「拯救歌坛」的男直播主「唱细声点」。

自信拯救乐坛

涉事直播主「我不是财哥（下称财哥）」，在抖音自称是音乐制作人、词曲作者，不时分享音乐作品外，还会在南宁邕江边的民生广场直播唱歌。



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「财哥」虽然对自己的才华拥有迷之自信，深信自己的作品可以「拯救歌坛」，唱歌时又七情上面，异常投入，但因为五音不全，歌艺欠奉，演唱时全曲走音，终于在12日晚，有现场听众或路人，忍无可忍报警。

网上消息指，报警者因「财哥」唱得太难听，是对他人的「精神折磨」，所以报警求助。

极目新闻报道指，南宁西乡塘公安分局华强派出所工作人员证实事件，表示广场在晚上10点前不限制户外直播、唱歌等活动，如有市民投诉，会劝喻直播主声音小声点。

15日，「财哥」发道歉声明，承认遭到民警劝阻，他承诺未来再直播唱歌时会小声点。