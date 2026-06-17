怪兽家长︱山东男孩路边玩火阿妈懒理 火势失控齐齐速逃︱有片

「他只是个孩子」造成的怪兽家长与孩童问题，再引起关注。山东有影片拍到男孩在路边玩火，旁边疑是母亲的家长，居然默许全程不阻止，直至火势失控后，双双逃离现场，事件导致网民热议。

网民愤怒吁警究责

内地网络热传的这条山东的影片，据拍摄者代先生向荔枝新闻表示，事发于14日济宁的街头，他当时路过看见有一名约10岁的穿背心男童站在草丛边，一名驾驶「电鸡（电动单车)」疑是男童母亲的家长则在旁边。



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代先生指，首次经过时，看到男童在路边点燃厕纸玩火，烧绿化带的植物，家长则只在「电鸡」上未有阻止。但当代先生再回来时，看见男童燃起的火势越来越大，家长过程中亦继续坐在车上，没有尝试灭火，男童见火势失控，手足无措时，家长更直接驾车与男童一起逃去。

代先生指，当时见火势越来越猛，起火点又在电灯柱旁，担心会危及供电，于是走前用地上的沙灭火，在其他见状途人加入后，终于合力将火扑熄。



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网民对事件极表愤怒，认为玩火男童固然顽劣，但纵容的家长更要不得，「报警，必须报警，把家长抓进去教育」、「不知道说什么好、真是无语！」、「这样放过，他们还有下次」、「故意纵火未遂」、「以后小孩纵火让社会教」。