女版Beyond？︱学院宿管姨姨夹band 毕业音乐会高歌「查房金句」High爆全场｜有片

「喂喂喂，西区十九栋的，熄灯了还在搞么斯（音译）！」湖北工程学院日前举办了一场别开生面的毕业歌会。五名平日负责查房、扫地的宿舍管理员（宿管阿姨），竟化身为型格的摇滚乐队登台献唱，瞬间引爆全场气氛。这份充满反差感与温情的特别演出，不仅令台下毕业生惊呼「求上春晚」，影片在网上曝光后更获网民大赞是「最治愈的毕业礼物」。

零基础学乐器 敲砂煲罂罉练鼓

这支「硬核」摇滚乐队由主唱李薇、贝斯手郑俊、键盘手曾庆丽、鼓手刘双清及结他手曾惠珍五人组成，她们平均年龄约50岁。令人佩服的是，五名阿姨此前均无任何音乐或乐队经验。

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为给毕业生送上一份特别的礼物，她们凭着韧劲从零开始苦练。鼓手刘双清在家用筷子敲击「砂煲罂罉」练习节奏；结他手曾惠珍则缠着懂弹结他的丈夫补课。为了不打扰学生休息，她们每日收工后将窗帘拉得严实，把音量压到最低进行排练。演出当晚，阿姨们更迎来形象大突破，主唱电了爆炸头，贝斯手编了一头小辫子，展现出十足的朋克（Punk）风范。

学生高呼「嗓音太金属」

她们演唱的原创歌曲《快去发光》，由校内师生耗时一个多月共同创作。歌曲以孝感方言配合摇滚节奏，歌词融入了「地上头发再不扫，阿姨以为进了盘丝洞」等宿管阿姨日常碎碎念的查寝金句，既搞笑又充满生活气息。台下的毕业生高举荧光棒疯狂摇摆，有人激动大喊：「这嗓音太『金属』了！阿姨太『夯』（爆）了！」

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毕业礼发表感人致辞

在昨日（16日）的毕业典礼上，键盘手曾庆丽再次站上讲台。她脱稿对学生说：「以后没人晚上11点催你们熄灯了，但自己心里要有一盏灯。外卖再香，也没有家里的热汤养人。以后不管走多远，回来喊一声『阿姨』，我还是会笑着问你，吃了冇？」一番真挚的话语令全场动容。

演出后，贝斯手郑俊更收到一份特别的礼物。一名毕业生传来长讯息，邀请她参加自己未来的婚礼。原来该名学生在父亲离世时曾数日不吃不喝，是郑阿姨亲手包饺子、蒸馒头送到他面前，一句「孩子，吃一口，家乡的味道」将他从悲痛中拉出。网民纷纷表示，这群宿管阿姨不仅是学校的「看门人」，更是学生们在校园里的「契妈」。

