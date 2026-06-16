新皇岗口岸｜全国人大常委会下周二举行 审议授权香港对皇岗口岸港方口岸区管辖草案

新华社报道，十四届全国人大常委会第六十八次委员长会议今日（16日）上午在北京人民大会堂举行。会议决定，十四届全国人大常委会第二十三次会议6月23日至26日在北京举行。

委员长赵乐际会议建议，十四届全国人大常委会第二十三次会议审议商标法修订草案、注册会计师法修正草案、检察公益诉讼法草案、南极活动与环境保护法草案、国家消防救援人员法草案；审议全国人大财政经济委员会关于提请审议政府采购法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议招标投标法修订草案的议案、关于提请审议金融法草案的议案、关于提请审议中国人民银行法修订草案的议案、关于提请审议关于授权香港特别行政区对皇岗口岸港方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定草案的议案。



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委员长会议建议的常委会第二十三次会议议程还有：审议国务院关于2025年中央决算的报告，审查和批准2025年中央决算；审议国务院关于2025年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于「八五」普法决议实施情况的报告、关于建设全国统一大市场工作情况的报告、关于在粤港澳大湾区内地九市开展香港法律执业者和澳门执业律师取得内地执业资质和从事律师职业试点工作情况的报告；审议赵乐际委员长访问哈萨克斯坦、俄罗斯并出席中俄议会合作委员会第十一次会议情况的书面报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等。



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委员长会议还审议了国务院研究处理常委会审议意见情况报告和相关专门委员会、工作委员会意见等。