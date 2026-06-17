江苏私家车高速撞死六旬清洁工夫妇 肇事男逃逸醉酒女疑「顶包」｜有片

江苏省连云港市灌南县周一（15日）清晨发生一宗骇人夺命车祸。两名年逾六旬、正在路边清扫街道的清洁工人，遭一辆高速狂飙的私家车猛烈撞飞，当场伤重不治，两人证实为夫妻关系。据现场目击者指控，肇事车辆载有三名年轻男女，男司机在闯祸后立即弃车逃离现场，而留下一名满身酒气的女子竟自称是司机，怀疑有人涉嫌酒驾及企图「顶包」。

顶客货VAN残骸狂飙

综合内媒报道，事发于15日清晨约6时25分，地点为灌南县灌河路。当时两名六旬清洁工夫妇正在路边进行日常清扫作业，旁边停有其三轮清洁车。突然，一辆私家车以极快的速度驶至，该车车头当时竟还顶着一辆严重变形的客货车残骸，直直撞向两名清洁工及其手推车。现场图片显示，肇事私家车车头车尾严重损毁，被撞客货车沦为废铁，清洁车残骸散落一地。

一名当时在十字路口等候红绿灯的目击者忆述，他先是听到一声巨响，一块清洁车的碎片从其车旁飞过。不足两秒后，肇事车辆便猛烈撞上其私家车尾部，冲击力巨大。他下车查看时，发现两名清洁工已被撞飞至一两百米外。

上共有两女一男

该目击者愤怒地指出，肇事车上共有两女一男，均为年轻人。事发后，坐在驾驶座的男子第一时间下车逃离现场，不知所终。而留在现场的一名女子则疑似饮酒过量、神志不清，竟向旁人自称是由她驾驶车辆，疑有「顶包」之嫌。救护车到场后确认伤者已无生命迹象便离去，随后由殡仪馆车辆到场将遗体移走。

灌南县有关部门其后证实，两名遇难的清洁工人是一对六旬夫妻，隶属县辖下的清洁部门。有附近商户悲叹，这对夫妻为人友善，平日就在附近居住和工作，对他们遭遇横祸感到极度痛心。

目前，灌南县公安局已全面介入调查，正全力追缉逃逸的男司机，并对留守现场的女子进行酒精测试及查证其口供真伪。警方表示，稍后将就事故原因及调查进展发布统一通报。公众强烈呼吁当局严惩肇事者，还死者家属一个公道。

