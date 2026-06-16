冒警网红｜前科犯穿警装拍片吸粉3000 网上诱骗转账遭拘15日

内地网络再有假冒警察招摇撞骗的案件。山西太原一名无业男子，为了满足虚荣心及博取流量，竟在网上购买警服和装备，并在警车旁摆拍。他其后在自媒体平台塑造热爱健身、出游的「帅气民警人设」，吸引超过3,000名粉丝关注。警方网安部门近日揭发其骗局，查出他非但不是警务人员，更曾因「非法拘禁罪」被判刑。案中已有市民误信其警员身份而向其转账，涉事男子已被警方重罚，处以行政拘留15日。

去水印盗警务片伪造「民警人设」

据山西网警及太原市公安局通报，涉案男子张某杰无固定工作，且于2023年曾因犯下非法拘禁罪而被法院判刑。自2024年11月起，他开始从互联网大量下载官方的警务相关影片，利用软件去除水印后重新上传，并利用网购的警服及装备在警车旁摆拍。他更刻意配合情绪化文案，将自己包装成正义的「阳光民警」，吸引大量网民关注。

山东男为了满足虚荣心及博取流量，冒警拍片成为300多粉丝的网红。

山东男为了满足虚荣心及博取流量，冒警拍片成为300多粉丝的网红。

冒警山东男被揭发后，被处以行政拘留15日。

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张某杰通过打造虚假警员身份，不仅满足了其虚荣心，更借此与粉丝私信交流，甚至对网民实施诈骗

。警方证实，目前已有部分受害群众因轻信其警察身份，落入陷阱并向其转账汇款。

太原市晋源区公安网安部门近日采取行动，将张某杰拘捕归案。根据内地法规，冒充国家机关工作人员招摇撞骗可被处以拘留及罚款，而「冒充军警人员」者将会被依法从重处罚。目前，张某杰因招摇撞骗罪，已被警方依法处以最高规格的行政拘留15日。

内地公安部门提醒广大网民，网络空间并非法外之地，任何伪造军警身份以博取流量、骗取财物或情感的行为，均属严重违法。公众应提高辨别意识，切勿随意向网络陌生人进行资金转账；如发现可疑线索，应立即向警方举报。