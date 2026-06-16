砧板「生熟不分」｜爱食田鸡深圳妇手臂剧痛 「鹌鹑蛋」肿块藏两条10cm活虫

广东深圳，一名女子因左上臂长出鹌鹑蛋大小的肿块，疼痛加剧后求医，医生手术切开皮肤时，竟从肿物中钻出两条长逾10厘米的白色活虫，经鉴定为「裂头蚴」感染。医生追问生活习惯发现，事主经常购买田鸡回家烹调，且家中砧板刀具「生熟不分」，推断寄生虫经由受污染的厨具间接进入人体。

肿块一年长至鹌鹑蛋大小

深圳市人民医院通报，王女士（化姓）一年前发现左上臂出现花生大小的隆起，偶有痛感，惟未加理会。其后肿块逐渐增大至鹌鹑蛋大小，疼痛加剧，皮肤更出现暗紫红色斑块，遂前往该院皮肤科求诊。

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主诊医生孙兆军表示，起初根据影像及临床表现，一度怀疑是血管相关肿瘤，决定进行手术切除。惟手术切开皮下脂肪层后，竟有两条白色长条虫体自行钻出，长度均超过10厘米，且仍在蠕动，场面令人震惊。经寄生虫检验，确诊为「裂头蚴」（曼氏迭宫绦虫幼虫）感染。

随食物进入人体

医生追查感染途径时发现，王女士一家喜爱食用田鸡料理，经常购买田鸡回家烹调火锅，同时亦有在家中制作凉拌菜的习惯。然而，其厨房仅备有一组砧板及刀具，处理生蛙肉与制作即食凉拌菜从未分开使用。

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医生解释，裂头蚴的囊包可附著于田鸡、蛇等野生动物的肌肉及表皮。若处理生蛙时使用受污染的砧板及刀具，其后未经彻底清洗消毒便直接用来处理凉拌蔬菜等即食食物，幼虫便可能随食物进入人体。

厨房卫生不可忽视

与一般肠道寄生虫不同，裂头蚴进入人体后不会发育为成虫，而是以幼虫形态在组织间四处「游走」，可钻入皮下组织、肌肉、眼部、脑部及内脏器官，最常见的表现便是皮下出现反复游走的肿块。

孙兆军医生指出，内地每年发生逾千宗裂头蚴感染案例，其中约九成与不当饮食习惯有关。他提醒市民，处理田鸡、蛇类、淡水鱼等可能携带寄生虫的食材时，砧板、刀具必须严格区分「生食专用」与「熟食专用」，避免交叉污染；同时食材应彻底煮熟方可食用。

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专家吁厨房守好「三道防线」

专家指出，寄生虫感染的源头不限于直接进食生食，厨房卫生习惯同样关键。世界卫生组织长期强调「生熟分开」为食品安全核心原则之一，病原体可经由砧板、刀具、抹布及双手，从生食传播至即食食物。

专家建议，家庭厨房应至少配备两套砧板刀具，以颜色区分用途；处理生食后必须以肥皂及用水彻底洗手；食材须彻底加热，确保中心温度达标。若身体出现不明原因的皮下肿块，且伴有接触或进食田鸡、蛇类等经历，应主动告知医生相关病史，以便及时诊断。