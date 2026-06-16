宁波香港经济合作论坛签约20项目

「2026甬港经济合作论坛」昨日在香港举行，论坛现场有18个浙江宁波与香港的重大合作项目签约，连同会前签约项目共20个，涉及港航服务、高端装备、生物医药和金融服务等领域。

涉港航服务高端装备

今届论坛以「甬港合作、双向赋能、携手开启『十五五』发展新篇章」为主题，推动宁波（简称：甬）和香港两地优势互补、互利共赢。香港贸易发展局主席马时亨发言表示，宁波和香港同为重要港口城市。自改革开放以来，港商踊跃在宁波投资，领域从传统行业拓展到高科技等领域。贸发局愿协助港科技企业到宁波，加快科技成果转化。

香港政务司副司长卓永兴也指，香港将借鉴宁波高教、科创和产业融合经验，推动北部都会区建设，发展专业服务，期待宁波企业利用出海平台，共同服务国家双循环。

浙江省委副书记、宁波市委书记王成提出3点两地合作期盼，分别是强化高端航运服务业合作、发展新质生产力与创新协同、推动全方位人文交流。他希望依托「投资香港推介大会」「甬港经济合作论坛」等平台，推动香港科研成果、金融资本、高端服务与宁波先进制造优质主体及丰富场景融合，并开拓AI等新兴赛道，抢占未来发展制高点。

据悉，甬港经济合作论坛从2002年起举办，至今签约合作项目达283个。

中国组记者 高远