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长沙一酒店房间设「情趣娃娃」租用柜 前台：为附加服务 不喜欢可换房

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更新时间：06:40 2026-06-16 HKT
发布时间：06:40 2026-06-16 HKT

内地一间连锁商务酒店近日深陷低俗舆论风暴。有网民于6月13日爆料，指湖南长沙一间分店的部份客房角落，竟公然摆放印有露骨情色图片的「情趣娃娃」租用柜。相关画面曝光后引来网民批评，指此举极度低俗，有损连锁品牌的商务形象。

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酒店：为单方面决定

据了解，涉事酒店为柏曼酒店（长沙麓谷公园地铁站店）。对此，该酒店回应称，此项目是与第三方平台合作推出的额外服务，并补充说明在住客办理入住时，前台员工均会明确告知相关情况。

网上流传的情趣娃娃租借柜。正在视频
网上流传的情趣娃娃租借柜。正在视频

若客人对此表示不接受，酒店可安排更换其他房型。酒店同时强调，放置「情趣娃娃」租借柜属于该分店的单方面决定，与母公司东呈集团无关。

资料显示，柏曼酒店为东呈集团旗下的商务酒店品牌。据悉，东呈集团在接获相关投诉后，目前已介入并对此事展开核查。

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