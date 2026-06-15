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湖南海洋王国「保证安全」潜水活动 男游客遭3米鲨鱼咬至毁容

即时中国
更新时间：18:50 2026-06-15 HKT
发布时间：18:50 2026-06-15 HKT

湖南长沙湘江海洋王国发生严重事故，有男游客参加工作人员「保证安全」的潜水体验活动时，遭3米长鲨鱼咬面，导致毁容。

「老婆说我被咬到变猪头」

据「湘西包律师」在抖音发片指，他在5月15日与家人到湘江海洋王国游玩，期间参加「蓝洞猎奇」潜水活动，当时工作人员保证安全，甚至小孩也可参加。

包先生指，当他换上潜水衣下水不久，便被一条3米长的沙虎鲨袭击脸部。

虽然包先生之后被救回上水，送院急救，但脸部已遭鲨鱼重创。他指其妻子形容，被咬后的包先生伤重如猪头。

院方表示，包男右侧颞顶部头皮撕脱伤、右侧脸部皮肤挫裂伤，显示包男被鲨鱼「扯下一块头皮」，脸部也遭到严重毁容，惨不忍睹。

包先生15日再发片，交待伤势及维权进展，表示想不到自己这个普法律师被咬成热搜。片中可见，包先生右脸仍留有多个鲨鱼牙印。

包先生指，园方虽有支付相关的医药费，但关于后续的整型重建手术、精神损失等赔偿金额，双方仍在协商中，而是发后潜水体验项目也停业整顿。

 

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