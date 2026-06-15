校园欺凌︱网传贵阳女学生天台图掟同学落楼 网民：伪装自杀？︱有片

内地网络近日流传一段惊悚的疑似校园欺凌影片，画面中两名中学女生在天台将一名同学悬空抱向边缘，手法被网民质疑企图伪装成自杀，幸获老师及时赶到喝止才未酿成悲剧。网传事发地点为贵州省贵阳第四十中学，惟确切详情仍有待官方通稿进一步证实。

老师及时现身厉声喝止

画面显示，在某栋建筑物的天台，两名体型较大的女学生将另一名体型较小的女生悬空抱起，并一度推向天台边缘。期间被抱住的女学生明显很惊恐，头发亦因挣扎而显得十分凌乱。幸而一名相信是教师的人赶到现场，高声喝止该两女生的危险行为。

相关新闻：校园欺凌｜广东小学女生遭7人围堵掌掴 警介入调查称已找到涉事学生

老师严厉地高声喝止：「你们是哪个班的？在这里闹了多久？我跟你们讲，这种游戏一点都不好玩！如果她真的掉下去了，你们是要偿命的，知道吗？」

影片曝光后随即引发网民强烈愤慨。许多网民分析指出，涉事学生目测年约十三、四岁，应具备基本的安全与法律常识，却做出如此高风险的危险行为，甚至有网民质疑其动机涉嫌企图伪装成自杀事件。

亦有网民根据影片发布时关联的标签，猜测事发地点可能为贵州省贵阳市第四十中学；亦有熟悉内地地域文化的网民表示，从影片发布者的IP地址以及涉事人员的口音判断，确实与贵州一带相符。

不过，截至截稿前，相关传闻仍未获得任何官方通稿或涉事学校证实，确切的事发时间、地点及详细起因仍有待进一步厘清。