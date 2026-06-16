天价鱼宴︱江苏巨缸自爆近¥30万观赏鱼死亡 主人煲汤红烧话难食︱有片

江苏有网民家中一个长逾3米的巨型鱼缸，因胶边老化，突然自爆，16条名贵观赏鱼随近4吨水如灾难片般倾泻而出，最终只救回5条，损失近30万人民币。鱼缸主人食得唔好嘥，将其中两条鱼煲汤及红烧，结论是「不好吃」。

4吨水冲出似灾难片

网民「佰特装饰—李微」15日上午分享其公司的CCTV影片，显示其厅中一个使用已5年的巨型鱼缸，疑因胶边老化，于14日清晨，鱼缸抵受不住4吨水水压，突然自爆，大量鱼缸水像灾难片般冲出。

鱼缸中养有16条价值不菲的观赏鱼，包括龙鱼（龙吐珠）、虎鱼、魔鬼鱼、撒旦鱼等品种。

据九派新闻报道，爆鱼缸事主的好友杜先生透露，事发于清晨6时许，至8时有人上班才发现，当时只剩下5条贵价「金鱼」未断气，其他11条已经死亡。

杜先生指，鱼主人因为好奇这些贵价观赏鱼的味道，于是将部份送去餐厅加工，做成撒旦鱼头汤、红烧龙鱼，结果一餐未能吃完，但坦言味道不如想像，「不好吃，观赏鱼缺少运动，肉质不好」。

对于这场天价观赏鱼灾难，网民表示「楼下要漏水了」、「这一顿饭30多万」、「看这视讯断了买大鱼缸的念头」、「含泪吃下一大碗」、「自己养这么久真的舍得吃吗？」、「本来觉得可惜，但后面笑出了声」。