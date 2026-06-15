圈养驴仔遭染色变「斑马」 游乐园辩：是Cosplay︱有片

内地曾有动物园将狗染色变熊猫，或者用人扮大象，每次都引起网络热讨。近日，山东有游乐园竟将驴画成班马，事后更反驳是Cosplay的做法，「未有说牠是班马」。

网传影片显示，该只驴头伸在护栏中间，牠身上有斑马一样的花纹，猛一看上去，跟斑马外形有些相似。不少网民调侃：「头一回见斑马长得驴里驴气的」，「这是绝种许久的『班驴』」。

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青云山民俗游乐园职员回应称，这就是一个玩笑，类似于Cosplay，算是搞抽像。「那东西我们也没有挂牌子说牠是斑马，就是一个玩笑，算是搞的这么一个抽象的东西」。

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这位工作人员还称，动物园现有40多种动物，其中将一只驴和几只小狗进行Cosplay，让顾客体验和玩幽默。

网民意见：

老约翰中药店：遥遥领先的新物种

小凯哥：瞧瞧！给它委屈成啥样了……

随风去：在大中，新物种层出不穷

用户93766679：一看想笑，园区有人才