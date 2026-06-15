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新华字典︱最新版内容现「行李带多了，成了累赘」 「孩子小，成了累赘」曾惹争议

即时中国
更新时间：11:08 2026-06-15 HKT
发布时间：11:08 2026-06-15 HKT

去年，内地有传媒报道，《新华字典》出现「孩子小，成了累赘」内容而引起争议。周日（14日），《长江日报》报道，2026年3月出版的第13版《新华字典》看到，有关内容已改成「行李带多了，成了累赘」。

相关新闻：新华字典︱造句例子「孩子小，成了累赘」惹议 职员：只反映社会现象

之前的第11版《新华字典》、第12版《新华字典》（双色本）、第12版《新华字典》（大字本）中，用「累」的释义举例时，都使用了「孩子小，成了累赘」的表述。当时曾一度引起社会争议，甚至有家长提出，万一被孩子看到了，会不会伤害他们的心灵？

商务印书馆的工作人员后来则称，该句话只是表达一个社会现像，不代表该书的观点，也不具任何倾向性。

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