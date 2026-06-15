新华字典︱最新版内容现「行李带多了，成了累赘」 「孩子小，成了累赘」曾惹争议
更新时间：11:08 2026-06-15 HKT
发布时间：11:08 2026-06-15 HKT
发布时间：11:08 2026-06-15 HKT
去年，内地有传媒报道，《新华字典》出现「孩子小，成了累赘」内容而引起争议。周日（14日），《长江日报》报道，2026年3月出版的第13版《新华字典》看到，有关内容已改成「行李带多了，成了累赘」。
相关新闻：新华字典︱造句例子「孩子小，成了累赘」惹议 职员：只反映社会现象
之前的第11版《新华字典》、第12版《新华字典》（双色本）、第12版《新华字典》（大字本）中，用「累」的释义举例时，都使用了「孩子小，成了累赘」的表述。当时曾一度引起社会争议，甚至有家长提出，万一被孩子看到了，会不会伤害他们的心灵？
商务印书馆的工作人员后来则称，该句话只是表达一个社会现像，不代表该书的观点，也不具任何倾向性。
最Hit
防脚痛波鞋推介！足科医生评选7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招拣鞋贴士
2026-06-14 10:00 HKT
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
2026-06-13 22:36 HKT
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
2026-06-13 09:30 HKT